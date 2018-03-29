تخسيس الأرداف بـ12 طريقة طبيعية.. منها تمرين الدراجة

الأرداف من أكثر مناطق الجسم التي يصعب إزالة الدهون منها، وأكثر المشاكل التي تواجه معظم الفتيات هي الترهل في منطقة البطن والأرداف، بعكس الرجال، وتجد الكثيرات صعوبة في التخلص منها، ومنهن من تلجأ للعمليات التجميلية وشفط الدهون واستخدام الليزر، ولكن الطريقة المثالية للتخلص من دهون أي منطقة في الجسم هي التخفيف من نسبة الدهون الإجمالية، وذلك بتقليل السعرات الحرارية وتوزيعها على فترات زمنية، والحرص على ممارسة الرياضة.

وهناك الكثير من الطرق التي تخلصك من دهون الأرداف، ومنها بعض التمارين الرياضية أو اتباع الوصفات الطبيعية، وتناول المشروبات التي تساعد على تنشيط سرعة الحرق، ونستعرض بعض النصائح للتخلص من دهون الأرداف التي تزعج كل فتاة..

1- الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل، يتسبب في الضغط المستمر على الأرداف ما يؤدي إلى تمدد الخلايا الدهنية بتلك المنطقة، وكثير من الأطباء حذروا من الجلوس لفترات طويلة، خاصة لمن تعملن بالأعمال المكتبية وتجلسن فترات طويلة، فالأمر لا يتسبب في زيادة الأرداف فقط، ولكن ينتج عنه مشاكل صحية أخرى مثل الإصابة بالناسور وألم العصعص.

2- ابتعدي عن الوجبات السريعة لأنها مليئة بالدهون والسكريات والنشويات، كما أنها من أكثر الوجبات التي تحتوي على السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم، ما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون، وأشار بعض الأطباء إلى تأثير الوجبات السريعة على زيادة نسبة الأستروجين (هرمون الأنوثة)، الذي يسبب زيادة تراكم الدهون بالأرداف.

3- اتبعي نظاما غذائيا صحيا، وقسمي الوجبات إلى وجبات صغيرة، وزودي تناول الخضروات مثل (السبانخ الخيار البروكلي الفاصوليا)، والفاكهة (البرتقال التفاح الموز) وتناولي 5 وجبات غذائية يوميًا، مع الحرص على أن تكون وجبة العشاء خفيفة ولا تحتوي على أي نشويات أو سكريات.

4- التمارين الرياضية أسهل طريق للتخلص من الأرداف، خاصة إذا لم يكن وزنك كبيرًا والمشكلة فقط في هذا الجزء من الجسم، ومارسي رياضة المشي السريع والهرولة وركوب الدراجة والسباحة إن استطعتِ، كما عليك تحميل بعض التمارين من اليوتيوب والتي تساعدك على تخسيس الأرداف، أو اذهبي للجيم والمدربة ستساعدك كثيرًا.

5- ركزي على البروتين في نظامك الغذائي، البيض في الفطور والعشاء، والدجاج والخضار والتونة واللحوم الحمراء الخالية من الدهون في الغذاء، وعليكي التقليل من النشويات والسكريات والدهون والحلويات والمقليات، مع الابتعاد التام عن شرب كميات كبيرة من المياه الغازية.

6- احرصي على تناول المياه بقدر كافٍ لجسمك، فالمياه تساعد على توازن الجسم وتقلل من الوزن الزائد وتعمل على نضارة البشرة، وعدم شرب المياه بالقدر الكافي يعمل على زيادة الأرداف، واحرصي كذلك على تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والكسكسي.

7- توقفي عن تناول أي نوع من الأكل، قبل ممارسة الرياضة بساعتين وبعدها بساعتين أيضًا، فهذه الخطوة مهمة وتمنع من تراكم الدهون في منطقة الأرداف، طبقي تمارين (البسكليت)، من خلال الاستلقاء على الظهر وتبديل حركات القدمين وكأنك تقودي دراجة.

8- بعض الأطعمة تساعد على تخسيس الأرداف، ومنها (التوت، الجريب فروت والبرتقال، السبانخ والخرشوف والفاصوليا الخضراء)، فهي تحتوي الألياف وتساعدك كثيرًا في تنحيف الأرداف، وأيضًا تناولي اللحوم الحمراء التونة والدجاج منزوع الجلد، وسمك السلمون.

9- اصعدي السلم ولا تلجأين للمصعد، النزول والصعود يساعدان في تخسيس الأرداف، من خلال تحريك جميع عضلات الجسم، ويمكنك أيضًا التركيز على تمرين الضغط فهو من أكثر التمارين فعالية في التخلص من دهون الأرداف.

10- نط الحبل، من الأمور الهامة للتخسيس وبشكل خاص الأرداف، طبقي هذه الخطوة يوميا وستلاحظين النتيجة بسرعة، وجربي تمرين القرفصاء ويساعد على تخسيس الأرداف، فاجلسي كأنك في وضع السجود، وضعي اليدين والركبتين على الأرض ثم ارفعي الرجل اليمنى ونزليها عدة مرات.

11- الأرداف تسبب لك الكثير من المشاكل الصحية إضافة إلى تأثيرها على شكلك ثقتك بنفسك، فهي تتسبب في التهاب المفاصل، استخدمي الدمبل لتقوية عضلات الأرداف وتخسيس الدهون بها، جربي هذا التمرين من خلال الوقوف ووجهك للحائط ويداك مستندة إليه، واضغطي مع رفع إحدى الرجلين للوراء.

12- بعض الوصفات من المشروبات تساعدك على تخسيس الأرداف ولكنها تحتاج الصبر والمواظبة، ومنها خلط الكمثرى والكرفس والنعناع مع حبات المشمش والشمر، اغلي هذه المكونات ثم اضربيها في الخلاط واشربيها كعصير بعد أن تبرد، وذلك مع كل وجبة.

تنحيف الأرداف ليس أمرا صعبا، ولكنه مزعج لكثير من السيدات، تناولي المياه بقدر كافٍ، واحصلي على نظام صحي ومارسي التمارين الرياضية، وستحققين النتيجة المطلوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا