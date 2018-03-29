المرأة تبتلع 350 جرامًا منه.. احذري 9 مواد سامة في الروج

لا تخلو حقيبة أي فتاة من الروج، فجميعنا نعشق الروج بألوانه، فهو من أهم مستحضرات التجميل التي تعطي اللمسة النهائية لمظهرك، فحتى من لا يضعون المكياج نراهم يلجأون بشكل أساسي إلى أقلام الروج.

رغم جمال ألوان الروج، وبشكل خاص المبهج منها، أوضحت الدراسات أن المرأة الطبيعية تبتلع بمعدل 350 جراما من أحمر الشفاه في حياتها، فهذا الرقم يوضح بشكل كافٍ الأضرار التي يمكن أن يسببها ومخاطره على صحتك، خاصة إذا كنتِ تستخدمين الأنواع التقليدية منه.

1- قلم الروج المبهج، انتشر في الأسواق بشكل كبير وخاصة التقليدي منه، فهو يحتوي على 9 مواد سامة فيه تعرض الصحة للخطر، ومنها الرصاص والكادميوم والألومنيوم.

2- الرصاص الذي يدخل في تكوين الروج، معروف أنه عنصر سام للأعصاب، ويسبب مشكلات في السلوك والتعليم، فهو واحد من أكثر المعادن الثقيلة التي تتم دراستها، ولذلك هو خطر على السيدات اللاتي تستخدمه بشكل يومي وأكثر من مرة على مدار اليوم.

3- الألوان الداكنة من أحمر الشفاه، تحتوي على أكبر كمية من الرصاص السام، والألوان الفاتحة تحتوي على الكمية الأقل، والخطورة تكمن في ابتلاع المرأة جزءا منه، وامتصاص الجسم له، أقرا أيضًا.. احذري.. «الروج» الرخيص فيه سم قاتل

4- بلع الروج يسبب مخاطر، بسبب مادة الرصاص، ومنها مشكلات سلوكية في التعلم واللغة مثل انخفاض معدل الذكاء والتهور، وتلف المخ والأنيميا وبعد فترة يتسبب الأمر في تلف الكلى وتغير الهرمونات واضطرابات الدورة الشهرية وتأخر سن البلوغ، فكثير من الدراسات حذرت من زيادة معدل الرصاص في الدم في سن مبكرة، والذي يؤدي إلى انخفاض مقياس الانتباه وعدم القدرة على القراءة والتحصيل.

5- الأنواع التقليدية الرخيصة المنتشرة في الأسواق هذه الفترة، تعرضك لكافة هذه المخاطر، لذا عليكِ محاولة تجنب ذلك من خلال اختبار بسيط يوضح ما إذا كان أحمر الشفاه يحتوي على المعادن السامة أم لا، ضعي قليلا من أحمر الشفاه على يدك، ثم افركيه بخاتم من الذهاب، وبعد ثوان إذا تحول لون الروج إلى الأسود، فهذا مؤشر خطير أن نسبة الرصاص عالية والروج يحتوي على مواد سامة.

6- الأنواع الرخيصة من أحمر الشفاه تسبب تشقق الشفاه والحساسية، ومنها ما يعطي الجلد لونا داكنا حول الفم، خاصة لأصحاب البشرة السمراء، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب لكِ أمراض الجهاز العصبي وخللا في النظام الهرموني في الجسم، أو الإصابة بالسرطان بسبب المواد الكيميائية الموجودة به.

7- تحتوي أغلب أنواع الروج على مادة ميثيل بارابين، وهي مادة مسرطنة وتساعد في تعطيل عمل الغدد الصماء والتعرض للتسمم، كما أن المواد الملونة التي يتم إدخالها في الروج والتي أصبحت متنوعة وآخرها (الكاشمير)، قد تؤثر على قدرة الجهاز العصبي.

8- إذا كانت ظروفك الاقتصادية لا تسمح بشراء أنواع مضمونة وذات جودة من الروج، يمكنك عمل روج في المنزل بوصفة طبيعية سهلة ولا تكلف، وستكون مضمونة، تحتاجين إلى: ملعقة زيت لوز، ملعقة ثمرة بنجر، ملعقة صغيرة زبدة كاكاو، اسلقي البنجر، اخلطي ملعقة زيت لوز مع زبدة الكاكاو، وقلبي جيدًا حتى تمام الذوبان، ثم اخلطي البنجر المسلوق بعد تصفيته مع زبدة الكاكاو والزيت وقلبي جيدًا، وضعيه في وعاء ليبرد، وبذلك سيكون لديكِ روج طبيعي لا يسبب لكي المخاطر.

بهذه النصائح يمكنك التفرقة بين أنواع الروج التقليدية والتي تسبب لكِ الكثير من المخاطر، كل ما عليكِ هو الاعتناء الجيد بشفايفك من خلال ترطيبها وتقشيرها بشكل دائم، كما عليكِ اختيار أنواع جيدة من أنواع مستحضرات التجميل أو عملها بنفسك داخل المنزل بكل سهولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا