مورينيو يقنع نجم الريال بالانضمام لمانشستر يونايتد

كتب: علي الزيني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغال جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، إن مورينيو أقنع النجم الويلزي بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل بعد 5 مواسم من اللعب مع الفريق الملكي لم يظهر فيها المستوى المطلوب.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 130 مليون يورو من أجل الاستغناء عن بيل لصالح الفريق الإنجليزي، حيث يسعى المدرب البرتغالي كان يسعى لضم بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الويلزي فضل الاستمرار داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويقترب الويلزي جاريث بيل، نجم نادي الريال من الرحيل عن فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للملكي، خلال المباريات الأخيرة، وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في وقت سابق، إنه من الصعب على جاريث بيل الاستمرار في الريال حال بقاء الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للفريق الملكي في الموسم المقبل، علاوة على أن زملاء بيل في الريال يرون أنه سوف ينضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، حال عدم حدوث تغيير في الجهاز الفني للمرينجي.

وأشارت ميرور إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم بيل مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، وجعله أعلى لاعب في صفوف الفريق من حيث الراتب، وذلك بعدما فشل في ضمه قبل بداية الموسم الماضي، علمًا بأن تشيلسي أبدى أيضًا اهتمامه بالويلزي.

وشددت الصحيفة على أن علاقة جاريث بيل، مع زيدان ليست على ما يرام بعدما شعر الويلزي بأن الفرنسي يبعده عن زملائه بالفريق الملكي.

يذكر أن جاريث بيل، انتقل لصفوف ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف 2013، لكنه لم ينجح في فرض نفسه داخل على تشكيلة الملكي خلال السنوات الماضية.

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