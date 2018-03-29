الأهلي يهزم الشرطة الإيفواري في بطولة إفريقيا للطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الشرطة الإيفواري بثلاثة أشواط نظيفة، في بطولة إفريقيا للطائرة للرجال، التي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 من أبريل القادم.

جاءت نتيجة الأشواط 25-4، 25-10، 25-11، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الإرسال القوي والضربات الساحقة، التي عجز أمامها حائط الصد الإيفواري، إضافة إلى الاستقبال الجيد والإعداد على الشبكة.

يذكر أن فريق رجال الأهلي حقق أمس فوزه الأول بالبطولة على حساب نيمو ستار الأوغندي بثلاثة أشواط نظيفة.

وأشاد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق بلاعبي الأهلي، وأكد أنهم قدموا مباراة جيدة ليخطو الفريق خطوة نحو الفوز باللقب الإفريقي، الذي يسعى الأهلي للحفاظ عليه بعدما فاز به في بطولة النسخة الماضية في تونس.

وأشار مصيلحي إلى أن الفريق حقق استفادة كبيرة بعدما حصل على نقاط المباراة، ودخل اللاعبون في أجواء البطولة، إلى جانب أنه منح الفرصة لكل اللاعبين لتجربة العديد من الأمور الفنية خلال المباراة.

وأكد أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة مستقلة، وأنه يهدف الى إنهاء الدور الأول متصدر المجموعة، والتفكير بعد ذلك في الأدوار التالية.

وأوقعت قرعة بطولة إفريقيا للطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي، وتستمر منافساتها حتى السادس من أبريل المقبل عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات وفقا لما يلي:

المجموعة الأولى وتضم: الأهلي والسجون الكيني والشرطة الإيفواري وإسبوار الكونغو الديمقراطية ونيمو ستار الأوغندي وريد سكين ليسوتو.

المجموعة الثانية: السويحلي الليبي وفينانس البنيني وسويم بلو سيشيل ودي جي إس الكونغو والطيران وبافيا الكاميروني.

المجموعة الثالثة: فاب الكاميروني والشرطة البنيني وأهلي بني غازي الليبي وجامعة زيمبابوي وسموحة ومونجازا الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الرابعة: وبورت فولي الكاميروني وأولمبيك مليلة الجزائري وكامبالا سيتي الأوغندي والخدمات العامة الكيني وولاية ديتشا الإثيوبي وطلائع الجيش.

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