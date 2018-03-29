واشنطن تطلب من الدول الأخرى زيادة حصتها في تمويل قوات حفظ السلام

أبلغت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، أن عليها أن تساهم بحصة أكبر في تمويل عمليات قوات حفظ السلام التي تبلغ مليارات الدولارات.

والعام الماضي فاوضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم مالي في قوات حفظ السلام الدولية، على خفض مساهمتها بمقدار 600 مليون دولار، إلا أن هايلي أوضحت أن الإدارة الأمريكية ترغب في مزيد من الخفض.

وستبقى الولايات المتحدة الممول الرقم واحد للمنظمة، بحسب ما قالت هايلي في نقاش في مجلس الأمن حول قوات حفظ السلام، إلا إنها ستخفض مساهمتها إلى 25% بدلاً من مستواها الحالي وهو 28,5%.

وأضافت "يجب ألا يتحمل بلد واحد أكثر من ربع ميزانية قوات حفظ السلام الدولية، ونتطلع إلى مساهمة أكثر عدلاً في الميزانية من الدول الأعضاء".

وقالت "علينا جميعًا أن نؤدي دورًا".

وعقب مفاوضات معقدة بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تم تحديد ميزانية قوات حفظ السلام في 2017-2018 بمقدار 6,8 مليار دولار بحيث تدفع 10 دول حصة الأسد فيها.

وتعتبر الصين ثاني اكبر مساهم في ميزانية تلك القوات، بعد الولايات المتحدة، بحيث تغطي 10,25% من الميزانية، تليها اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وكندا فإسبانيا.

وتأتي مساعي واشنطن لخفض مساهمتها في الميزانية في الوقت الذي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مساعي لتحديث بعثات حفظ السلام بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات التي أدت إلى مقتل 59 من عناصر هذه القوات العام الماضي.

وتجد أكبر بعثات المنظمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان صعوبة في حماية المدنيين في مناطق القتال.

وقال غوتيريش أمام المجلس "لا يمكن لعمليات السلام إن تنجح إذا تم القيام بها بدلاً من إيجاد حل سلمي، فهي يجب أن تكون داعمة لذلك".

وأضاف "إننا ندمر أداة حفظ السلام، بل التعددية ذاتها، عبر إطلاق توقعات واهمة. هناك فقدان للمصداقية وخسارة أرواح".

وتعاني الأمم المتحدة من مزاعم تتعلق بإساءات جنسية يرتكبها عناصر قوات حفظ السلام التابعة لها في العديد من بعثاتها البالغ عددها 15. وتعهد غوتيريش باستئصالها.

وأعلنت الصين باعتبارها لاعبًا بارزًا في عمليات حفظ السلام، أنها ستشارك في عملية إصلاح شاملة لقوات حفظ السلام وستدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل القيام بدور أكبر.

وقال السفير الصيني ما تشاوشو إن بلاده "تؤيد اقتراح تمويل حفظ السلام الذي قدمه الاتحاد الإفريقي، وتأمل تلقي تفاصيل حول عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي".

كما أوضحت فرنسا أنها ستدعم طلبًا من الاتحاد الإفريقي يتعلق بتمويل عملياته لحفظ السلام.

وينتشر أكثر من 100 ألف جندي من 120 بلدًا تحت راية الأمم المتحدة في بعثات حول العالم.

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