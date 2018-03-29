استمرار حملة طرد الدبلوماسيين الروس.. وموسكو: لا نستعجل الرد

قررت 14 دولة أوروبية بالإضافة لأمريكا وكندا وأستراليا، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وذلك على خلفية تسميم عقيد المابرات الروسية السابق سيرجي سكريبال، فيما توعدت موسكو بردٍ مناسبٍ على كل دولة.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في المخابرات العسكرية الروسية "كي جي بي"، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح المخابرات البريطانية "إم واي 6" وابنته يوليا، مغشيًا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

القرار الأمريكي جاء بطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا وتضمن إغلاق القنصلية الروسية في "سياتل"، ومنح الدبلوماسيين الروس المطرودين سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأمريكية، ومن بين هؤلاء الدبلوماسيين 12 يعملون لدى الأمم المتحدة تقول واشنطن إنهم يمارسون أنشطة خارج نطاق مهامهم الرسمية فيما يمثل انتهاكًا لصلاحيات الإقامة في البلاد.

أما الخارجية الألمانية فقالت في بيان لها، إنه تم طرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية "استمرار روسيا في عدم التعاون مع التحقيقات" البريطانية حول تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال (66 عامًا) وابنته يوليا (33 عامًا) في "سالزبري" جنوب غرب بريطانيا، وأتبعت ذلك ببيان يؤكد إمكانية روسيا استبدال الدبلوماسيين الأربعة بغيرهم.

كما قررت فرنسا وكندا طرد 4 دبلوماسيين روس في كل من البلدين، وأعطتهم كندا وفرنسا مهلة أسبوع واحد لمغادرة البلاد.

كذلك قررت بولندا طرد أربعة دبلوماسيين واستدعاء السفير الروسي في بولندا "تضامنًا مع بريطانيا" حسب تصريحات وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش، كما قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس، إنه تم إبعاد 3 دبلوماسيين روس بسبب أنشطة لا تتلاءم مع وضعهم الدبلوماسي.

كذلك قررت التشيك طرد 3 دبلوماسيين روس، بينما قررت الدنمارك وهولندا وإيطاليا وألبانيا واسبانيا وأستراليا طرد دبلوماسيين روسيين من كل بلد.

في حين قررت النرويج وفنلندا والمجر ورومانيا والسويد ولاتفيا ومقدونيا واستوانيا طرد دبلوماسي روسي، وقالت تلك الدول إن عملية الطرد جاءت بعد التشاور مع "شركائنا وحلفائنا: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

كما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" طرد سبعة من الدبلوماسيين العاملين في البعثة الروسية في مقر الحلف، ردًا على محاولة تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا، وأعلن الأمين العام للحلف، يانس شتولتنبيرج، رفضه منح ثلاثة من الروس تصاريح للعمل في البعثة الروسية، وأرجع شتولتنبيرج هذا الإجراء إلى "القلق الأمني" الذي يعتري الدول الأعضاء في الناتو بعد محاولة قتل سكريبال وابنته بمادة كيميائية سامة قبل 3 أسابيع في مدينة "سولزبيري"، شمالي انجلترا.

روسيا تتوعد .. ونائب وزير الخارجية: غير متعجلين في الرد

من جانبه؛ أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، أن موسكو لا تستعجل في مسألة الرد على طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سالزبوري.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" تصريحات نائب الوزير الروسي منذ قليل؛ ردًا عن سؤال حول متى ستعلن روسيا إجراءات جوابية لطرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة، قائلاً: "لسنا بعجلة في أمرنا. إننا نقترب من هذا بشكل شامل ومدروس".

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أكد أمس أن القرار "غير ودّي واستفزازي" وأكد أن بلاده ستردّ بشكل مناسب.

واتهمت الخارجية الروسية – في بيان رسمي- الدول التي اتخذت قرارات بإبعاد دبلوماسييها "باتباع" بريطانيا "بشكل أعمى"، وأضاف البيان إن روسيا "لا علاقة لها بالهجوم على سكريبال متهمة بريطانيا "باتخاذ قرارات منحازة"، كما أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار دول الاتحاد الأوروبي، قائلة إن هذه الدول "تفسّر التضامن مع بريطانيا بشكل مختلف"، وأكدت موسكو أنها سترد بشكل "مناسب" على القرار الأمريكي.

ماي ترحب

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم إنها تقدّر القرارات التي اتخذتها الدول الصديقة والحليفة، وقالت إن تلك أكبر عملية إبعاد جماعية لدبلوماسيين روس في التاريخ، واعتبرت ماي أن الخطوة رسالة قوية لروسيا بأن الغرب لن يتسامح مع "محاولاتها المتكررة لانتهاك القانون الدولي وعرقلة قيم الغرب".

خلفية التوتر الدبلوماسي

وكان الجاسوس البريطاني السابق سيرجي سكريبال البالغ من العمر 66 عامًا وابنته يوليا، 23 عامًا قد أصيبا بالإغماء، بعد تناولهما لمادة مشبوهة دُسّت في طعامهما ونقلا إلى أحد المستشفيات يوم 4 مارس 2018 وهما يرقدان حاليًا في قسم العناية المركزة في المستشفى، وتسعى الشرطة البريطانية إلى معرفة طبيعة المادة المجهولة التي تناولها الشخصان.

وسكريبال هو عقيد سابق في المخابرات العسكرية الروسية جنّدته المخابرات البريطانية MI6، وكان قد حكم عليه بالسجن في بلاده لمدة 13 سنة بعد انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه عام 2006، وأطلق سراح سكريبال في إطار أكبر صفقة تبادل جواسيس بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 2010 بعد أن أصدر الرئيس الروسي حينذاك ديميتري ميدفيديف عفوًا عنه.

حوداث سابقة

يذكر أن هذا التوتر الدبلوماسي الأمريكي وتبعاته ليس الأول مع روسيا، ففي عام 1986، طرد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان 80 دبلوماسيًا روسيًا في فترة الحرب الباردة، وفي عام 2016 ، طردت إدارة أوباما 35 دبلوماسيًا روسيًا ردًا على القرصنة المزعومة للحزب الديمقراطي الأمريكي وحملة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهي اتهامات نفتها موسكو، وقال مسئولون أمريكيون كبار لوكالة أسوشيتد برس، إن روسيا لديها ما يقدر بنحو 100 مسئول مخابرات في مواقعها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، وأشاروا إلى أن عشرات منهم لا يزالون في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا