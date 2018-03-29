الإمارات تقدم 500 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن

قدمت الإمارات العربية المتحدة وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن مبلغ 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي)، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن.

يأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وكانت دول التحالف قد أعلنت تقديم مليار ونصف المليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.. وقدمت كل من دولة الإمارات والسعودية وحدهما مليار دولار.

كما أعلنت دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية من خلال تأهيل الطرق والمنافذ، وكذلك تأهيل الموانى والمطارات لزيادة تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثة، وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة.

يذكر أن الإمارات قد تقدمت دولة منذ إبريل 2015 حتى الآن مبلغ 10.4 مليار درهم (2.83 مليار دولار أمريكي) وستستمر الإمارات في تقديم المساعدات المباشرة لليمن، ودعم برامج إعادة الاستقرار وتأهيل البنية التحتية، عدا تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

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