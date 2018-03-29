7 فوائد لزيت الزيتون.. فقدان الوزن وحماية القلب

منذ أشهر قليلة، اعتدت الطهي بزيت الزيتون، نعم.. مذاقه ليس الأفضل ورائحته كريهة بعض الشيء، لكنه ساعدني كثيرًا على ثبات وزني وكان ضمانا حقيقيا لهذا، مما جعلني ألقى نظرة علية أكثر عمقا، فاكتشفت أن زيت الزيتون له فوائد مذهلة وله تأثير كبير على الصحة، خاصة القلب.

مؤكد يا عزيزتي أنك ستعرفين من خلال النقاط التالية فوائد زيت الزيتون على الجسم وأجهزته، ومؤكد أيضا أنك ستحصلين على نتائج مدهشة حال المواظبة على استعماله في الطهي كبديل عن الدهون الأخرى.

1- غني بالدهون الصحية غير المشبعة

مؤكد أنك تعرفين كثيرا عن زيت الزيتون، مثل أنه زيت طبيعي مستخرج من شجرة الزيتون، ويمر بعملية صنع حتى يخرج لك بالشكل المتعارف عليه، لكن أنه من الدهون الأحادية غير المشبعة والتي تسمى بحمض "الأوليك"، ربما قد تكون معلومة جديدة عليك، ولهذا أنصحك باستخدام زيت الزيتون في الطهي، لأن حمض "الأوليك" له آثار مفيدة تقتل الجينات المرتبطة بالسرطان. كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون عالية المقاومة للحرارة العالية، مما يجعلها خيارا مناسبا للطهي.

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2- يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي أيضا زيت الزيتون على كميات كبيرة من فيتامين e وk، ومضادات أكسدة قوية تساعد فى مكافحة أمراض خطيرة يحتمل أن يتعرض لها الجسم، حال ارتفاع نسبة الكوليسترول.. مضبوط هو يمنعها ويقلل نسبتها من دمنا.

3- مضاد للالتهاب

بالفعل، هو يقلل من الالتهاب المزمن للعديد من الأمراض، منها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري والألزهايمر والمفاصل والسمنة.

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4- يمنع السكتات الدماغية

مؤخرا، أجرى بعض الباحثين دراسة على أكثر من 84100 شخص، خرجت نتائجها أن زيت الزيتون هو المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب.

5- وقائي ضد أمراض القلب

وهناك دراسة حديثة أيضا، أظهرت أن أمراض القلب نادرة حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأدى هذا إلى إجراء بحث موسع حول النظام الغذائي في هذه المنطقة، والذى ثبت أن سكانها يستعملون زيت الزيتون مما حمى قلوبهم من أمراض القلب.

6- لا يسبب زيادة الوزن

لا شك أن تناول الدهون يزيد من الوزن، لكن زيت الزيتون استثناء عن هذا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة في الدم التي تسبب فقدان الوزن.

7- التهاب المفاصل

كما أنه يقلل أيضا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وعلاج طبيعي للإمساك، لكونه يسهل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

في النهاية.. دعينا نتفق على أن الدهون (الزيوت والسمنة والزبدة) لها تأثير سلبي للغاية على صحتنا حال الإفراط في استخدامها، وهذا ينطبق أيضا على زيت الزيتون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا