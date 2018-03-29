النمسا: السفير البريطاني حاول مراراً لإجبارنا على طرد الدبلوماسيين الروس

عين ليبيا

صرحت وزيرة خارجية النمسا «كارين كنايسل» أن السفير البريطاني في فيينا حاول مراراً الضغط على الحكومة النمساوية لإجبارهم على طرد الدبلوماسيين الروس.

حيث أكدت الوزيرة أن «السفير البريطاني حاول التأثير على القيادة النمساوية لطرد الدبلوماسيين الروس كما فعلت دول أوروبية أخرى، ولكن النمسا رفضت هذا الإجراء رفضاً قاطعا».

في سياق متصل أعلنت في وقت سابق 23 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا و16 دولة من الاتحاد الأوروبي عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسياً روسياً و12 موظفاً من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

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