محمد بن سلمان في ضيافة أوبرا وينفري في محاولة لكسب الرأي العام الأمريكي

عين ليبيا

أعلنت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري ستستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة تستغرق أسبوعين للولايات المتحدة.

حيث وصل بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في زيارة تستغرق أسبوعين والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تشمل زيارة ولي العهد السعودي جولة تشمل العاصمة واشنطن وبوسطن ونيويورك وسياتل ووادي السليكون ولوس أنجلس وهيوستن حيث يلتقي بالمستثمرين لإقناعهم ببرنامج الإصلاح في المملكة.

هذا وذكرت الصحيفة أن بن سلمان سيلتقي وينفري في لوس أنجلس حيث يبدو أنه يسعى إلى كسب الرأي العام الأمريكي.

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