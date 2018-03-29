محمد صلاح يسعى لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو ضد بالاس

كتب- محمود السيد

رقم آخر يستهدف الدولي الوطني محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي خلال مباراة فريقه مع كريستال بالاس في الجولة الـ32 من منافسات البريميرليج عقب التألق الكبير لفرعون مع الريدز بتسجيل 28 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة الإنجليزية، كأفضل موسم في مسيرة صاحب الـ26 عاما، المستوى الذي جعله محط أنظار كبار القارة العجوز من ضمنهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على الرغم من عدم نية الريدز في بيع هداف الفريق بالموسم الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أن محمد صلاح يرغب في معادلة رقم ثنائي مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو في موسم 2007 – 2008 وروبين فان بيرسي موسم 2012 – 2013 بالتسجيل في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي حال إحراز الدولي الوطني هدفا في شباك كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

وأضاف الموقع أن بلاس من ضمن الفرق، التي فشل الفرعون المصري في هز شباكهم في الموسم الجاري، عندما فاز فريق ليفربول على كريستال بهدف نظيف.

ولم يسجل محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد في مباراتين وهدرسيفيلد تاون، برايتون ألبيون، وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي خلال الموسم الجاري.

ويملك أندي كول، نجم نيوكاسل يونايتد السابق الرقم القياسي في التسجيل بأكبر عدد من المباريات في البريميرليج بموسم واحد في 26 مباراة من أصل 40 مباراة في 1993 – 1994.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

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