الفيفا يختار جهاد جريشة ضمن 36 حكمًا في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، القائمة النهائية لحكام مونديال روسيا 2018، المقرر إقامته في الصيف المقبل خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وسيقام في 11 مدينة مختلفة من بينها العاصمة موسكو وسان بطرسبرج وكازان، وجاءت قائمة الاختيارات وفقًا لما ذكره فيفا، على أساس مهارات كل شخص وشخصيته، بالإضافة إلى مستوى فهمه لكرة القدم والقدرة على قراءة كل من اللعبة والتكتيكات المختلفة المستخدمة عن طرق اللعب.

وضمت القائمة النهائية 36 حكمًا و63 مساعدًا للحكام، ومن بين الـ36 حكمًا 6 حكام من قارة إفريقيا، على رأسهم المصري جهاد جريشة، والجامبي بكاري جاساما.

وجاءت قائمة الـ36 حكمًا كالآتي: 6 حكام من قارة آسيا، و6 من قارة كونكاف، و6 من قارة إفريقيا، و6 من قارة أمريكا الجنوبية، و10 حكام من قارة أوروبا، وحكمان من قارة أوقيانوس.

في المقابل شهدت قائمة الـ63 مساعدًل للحكام: 10 حكام من قارة آسيا، و8 من قارة كونكاف، و10 من قارة إفريقيا، و12 من قارة أمريكا الجنوبية، و20 حكمًا من قارة أوروبا، و3 حكام من قارة أوقيانوس.

وعقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية ندوات تحضيرية للحكام والحكام المساعدين الذين يركزون على اللعب النظيف، وحماية اللاعبين وصورة اللعبة، وسيحضر الحكام ندوة أخرى مخصصة لمدة أسبوعين في النصف الثاني من شهر إبريل في المركز الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في كوفيرشيانو بإيطاليا، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، والتي ستشمل أيضا المرشحين لحكم الفيديو المساعد (VAR).

يشار إلى أن هذه المشاركة الأولى لجهاد جريشة الذي ولد في التاسع والعشرين من فبراير لعام 1976، وبدأ التحكيم الدولي في عام 2008، بالمونديال، علاوة على أن آخر مشاركة لحكم مصري في المونديال ترجع إلى نسخة 2006 والتي شارك فيها الحكم عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام حاليًا.

يذكر أن ماسيمو بوساكا الحكم السويسري السابق أشاد بجهاد جريشة، عندما وجد في القاهرة، في وقت سابق، لإلقاء محاضرة بالفيديو على الحكام، لتدريبهم على استخدام تقنية الفيديو والحكم الخامس، وقال بوساكا: "جهاد جريشة بين الحكام المميزين الذين يتمتعون بمميزات كبيرة، وهو دائم الوجود في بطولات الفيفا الرسمية والمباريات الكبرى، لذلك فبالتأكيد هو حكم كبير بشهادة الاتحاد الدولي".

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