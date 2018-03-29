كريستيانو رونالدو يغيب عن ريال مدريد أمام بالماس

كتب- محمود السيد

ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة لاس بالماس يوم السبت المقبل في الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني على الرغم من المستوى الرائع لصاحب الـ33 عاما في الفترة الأخيرة رفقة الفريق الملكي، لكن مدرب ريال مدريد يفضل إراحة نجم الفريق للمباراة يوفنتوس الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تورينو في البطولة الوحيدة التي ينافس على تحقيقها البلانكوس في الموسم الجاري.

وحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو لن يتواجد مع ريال مدريد في زيارته للاس بالماس بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في إراحة هداف الفريق الملكي لموقعة يوفنتوس الإيطالي 3 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تورينو.

وتابعت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو لا يفكر في القتال على هداف الدوري الإسباني الذي يبتعد في سباقه عن ليونيل ميسي بثلاثة أهداف فقط، بعدما سجل 22 هدفا بالمسابقة الإسبانية.

وأبرزت الصحيفة، أن ريال مدريد سوف يفتقد لخدمات نجمه البرتغالي، الذي سجل 14 هدفا في آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني، من ضمنهم 4 أهداف في جيرونا بالجولة الماضية من الليجا.

وشارك كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد اليوم بصورة عادية، بعدما عاد من اللعب رفقة البرتغالي في مباراتي المنتخب المصري، التي سجل فيها ثنائية والهولندي ضمن الأجندة الدولية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري برصيد 12 هدفا في 8 مباريات، وسجل 37 هدفا، في 35 مباراة في كل المسابقات رفقة البلانكوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا