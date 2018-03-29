اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في عين زارة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر مطلع اندلاع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وبين المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أن الشوارع الرئيسية الرابطة بين عين زارة ووادي الربيع تم إغلاقها أمام حركة السير.

وأشار المصدر إلى أن هدوء حذر يسود المنطقة حاليا، لافتا إلى أن أطراف الاشتباكات تقوم بحشد مسلحيها.

وقال المصدر إن قوة تابعة “اللواء السابع ترهونة المعروف بـ”الكانيات” والكتيبة 42 بمنطقة وادي الربيع بعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم قامت به قوة مسلحة تابعة “للواء ترهونة” على إحدى تمركزات كتيبة 42 قرب جسر طريق وادي الربيع.

وبحسب الشهود فإن منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس والتي تسيطر عليها “اللواء السابع” بترهونة تشهد منذ صباح اليوم، تحشيدات للآليات المسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي سياق متصل شوهدت أرتالا مدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس تتجه إلى منطقة وادي الربيع لدعم كتيبة 42 لصد تقدم لواء ترهونة.

يشار إلى أن كتيبة 42 واللواء السابع ترهونة وكتيبة ثوار طرابلس تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

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