«ماكرون» يعرض الوساطة بين تركيا وأكراد سوريا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن فرنسا عرضت الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في سوريا، وأكدت للقوات دعم باريس للاستقرار في شمال سوريا.

وأعرب ماكرون عن “أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

من جهته، قال خالد عيسى، وهو مسؤول كردي مقره باريس، بعد أن اجتمع ماكرون بوفد من شمال سوريا شمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إن ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لدعم القتال ضد تنظيم داعش وإثناء تركيا عن التقدم نحو المدينة.

