برعاية أمريكية فرنسية تسوية قريبة بين حفتر و قيادات م

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قال مصادر عسكرية و دبلوماسية خاصة لصحيفة اخبار الحدث انه و في إطار تسوية مرتقبة بين مصراتة و القيادة العامة للجيش الليبي عبر القائم بالاعمال للسفارة الامريكية و السفيرة الفرنسية متوقع لقاء يجمعهم مع بعض من قيادات مصراتة الحالية و أطراف من المحسوبين على نظام القذافي كانوا قيادات سابقة للمدينة ..

و من المتوقع ان تكون هذه اللقاءات في العاصمة التونسية من طرف واحد دون ان تشير المصادر لوجود أطراف ممثلة للقيادة و الجيش في هذا اللقاء مبدئيا وتجدر الإشارة الى ان قيادات من مصراتة وصلت فعلا اليوم للعاصمة تونس و لعل ابرزها فتحي باشاغا و اخرون ..

كما افادت مصادر دبلوماسية رفيعة عن قرب زيارة تقوم بها السفيرة الفرنسية في ليبيا لمدينة مصراتة في ذات الأمر ..

و في ذات السياق قالت مصادر مطلعة لاخبار الحدث ان بعض الشخصيات المصراتية التي تسعى للتسوية مع المشير حفتر هي شخصيات محسوبة على حزب العدالة و البناء الدراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا و ان الحزب يسعى فعلياً بعد انكماش حراكه السياسي و سقوطه الشعبي المدوي في الداخل يسعى لإيجاد قنوات تمكنه من البقاء في مشهد اي تسوية سياسية قد تتم في ليبيا خلال المدة القادمة .

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