استخدمي القرفة.. 10 وصفات طبيعية للحصول على شفاه غليظة

الشفاه المنتفخة، أصبحت حلم كل فتاة، فالجميع يسعى الآن للحصول على شفاه غليظة كنجمات التليفزيون، فشاهدنا في الفترة الآخيرة الكثير من الممثلات قمن بعمليات تجميل للحصول على شفاه غليظة، وأصبح الأمر موضة تسعى لها كل فتاة، رغم أن الأمر كان من الأمور المعيبة قديمًا، وكان أمرا يضجر منه أي فتاة يقال لها (أنت ذات شفاه كبيرة).

الحصول على شفاه غليظة لا يتطلب الأموال الكثيرة وعمليات التجميل كحقن الشفاه ونفخها، فإضافة إلى التكاليف المادية يتسبب الأمر في بعض المشكلات، فهناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك الحصول بها على نفس النتيجة دون معاناة أو عمليات وتكاليف من خلال بعض الوصفات الطبيعية وطرق معينة في المكياج، نستعرضها في هذا الموضوع..

1- الابتسامة تجعلك تحصلين على شفاه غليظة، فهي ضمن تمارين للشفاه للحصول على شفاه رائعة، الابتسامة عدة مرات خلال اليوم تعمل على تقوية عضلات الشفاه، كما يمكنك عمل تمرين آخر وهو ضم الشفاه خمس إلى عشر ثوان، مع تكرار التمرين عشر مرات يوميا.

2- اهتمي بإزالة الخلايا الميتة التي تتراكم على شفتيك، وذلك من خلال تقشير الشفاه، الذي يعتبر سر جمال الشفاه، يمكنك استخدام أكثر من طريقة لتقشير الشفاه، ضعي بعض قطرات من زيت الزيتون مع السكر والعسل، ودلكي شفتيك لدقائق، طبقي هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة رائعة.

3- ترطيب الشفاه مهم مثل ترطيب البشرة تمامًا، فعليك بترطيب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه باستخدام المرطب المفضل لك، يمكنك الاستعانة بالفازلين هو مرطب طبيعي.

4- من الطرق المؤقتة لتكبير الشفاه وتساعدك في الحصول على نتيجة إذا كان لديك مناسبة هو الثلج، مرري قطعة على شفتيك حتى تبرد، هذه الطريقة تجعلك تحصلين على نتيجة لكنها لن تدوم لوقت طويل.

5- استخدمي القرفة وزيت الزيتون، في عمل مساج لشفتك، القرفة تعمل على تعزيز تدفق الدم، مما يجعل الشفاه وردية اللون وأكثر امتلاء، كما يمكنك خلط زيت القرفة مع كريم المرطب، دلكي شفتيك بالخليط وستحصلين على شفاه وردية والزيت سيعمل على تنشيط الدورة الدموية بها.

6- من خلال المكياج يمكنك الحصول على شفاه ممتلئة، كل ما عليك هو استخدام قلم تحديد أغمق درجة من لون أحمر الشفاه الذي ستستخدمينه، ثم ارسمي خطا خارجا عن شفتيك وقومي بملء الفراغات بأحمر الشفاه، فهذه الخطوة تجعلين شفتيك تظهر منتفخة وغليظة.

7- الألوان الفاتحة من الروج هي المناسبة لك إذا رغبت في الظهور بشفاه غليظة، واستخدمي بعدها البودرة الشفافة لتثبيت اللون، إضافة إلى أن وضع طبقة كثيفة من البودرة قبل وضع أحمر الشفاه تعطي الشفاه شكلا غليظا.

8- استخدمي خليط الفازلين مع الخميرة ولبن البودرة، ضعي الخليط على شفتيك في المساء واذهبي للنوم، فهذا الخليط يساعد في ضخ الدم وظهور شفتيك بشكل منتفخ ووردي، أو اخلطي ملعقة من البيكنج باودر والخميرة والنشا، وأضيفي لها الزبادي، وضعيها على شفتيك وستظهر النتيجة بعد أكثر من مرة.

بهذه الوصفات الطبيعية تحصلين على شفاه منتفخة كما النجمات، ولا تحتاجين لعمليات التجميل وتكبير الشفاه التي تكلفك الكثير من الأموال، واهتمي جيدًا بشرب الكميات المناسبة من المياه والتغذية الصحية وتناول الخضراوات والفواكه بشكل سليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا