7 طرق منزلية فعالة للتخلص من دهون البوتاجاز

تحلم كل سيدة بجعل مطبخها نظيفا، في أبهى صوره وخاليا من أي دهون، ولكن البوتاجاز والشفاط، من أكثر المناطق المزعجة في المطبخ عند تنظيفها، حيث الدهون والزيوت وبقايا الطعام والأتربة التي تحتاج للتنظيف بشكل دوري.

البوتاجاز يحتاج للتنظيف بشكل يومي، لمنع تراكم بقايا الطعام والدهون التي قد تسبب لك إحراجا ومشكلات، فالمطبخ يجب أن يكون نظيفا حتى تتمكني من إعداد الوجبات الشهية لأطفالك، وكثير من السيدات يلجأن لبعض المنظفات الكيميائية التي تسبب التهاب الجلد أو بعض الحروق للبشرة الحساسة، ولكن نقدم لك بعض الوسائل الطبيعية للحصول على بوتاجاز خال من الدهون ونظيف.

1- الخل من أكثر المنظفات الطبيعية، التي تساعدك على الحصول على بوتاجاز نظيف ولامع والتخلص من الدهون، كل ما عليك هو ملء نصف زجاجة بالخل وتخفيفه بالمياه، ورش سطح البوتاجاز ثم مسحه بفوطة نظيفة، قومي بهذه الخطوة يوميا للتخلص من بقايا الطعام.

2- يمكنك استخدام الملح فله فوائد كبيرة في التنظيف، قومي بوضع كمية من الملح على المكان الذي به الدهون ولكن يفضل أن يكون ساخنا حتى يسهل إزالة بقايا الصلصة، وبعد دقيقة واحدة افركي المكان بقطعة قماش أو إسفنجة نظيفة وتختفي الدهون.

3- استخدمي الليمون، فهو مفتاح سحري للتنظيف في كل شيء، ويخلصك من الدهون بسهولة شديدة، أضيفي له البيكنج صودا، ضعيها على سطح البوتاجاز، ثم افركيها بفوطة مبللة وسيتمكن الخليط من إزالة البقع الصعبة، وستشاهدين النتيجة في الوقت ذاته.

4- النشادر تساعدك على التخلص من بقايا الطعام المحترق، فانثري النشادر على سطح البوتاجاز واستخدمي فوطة نظيفة، ولكن احذري تلامس النشادر لجلدك أو عينك، إذا كنت من مصابي أي أمراض جلدية أو حساسية، لأن النشادر ذات رائحة نفاذة.

5- احرصي على تنظيف الفرن باستمرار حتى لا يكون عرضة لتجمع الحشرات، وذلك من خلال وضع إناء به ماء مغلى فى الفرن، فالبخار المتصاعد يساعد على إزالة بقايا الطعام

والدهون على سطح الفرن، ثم استخدمي أي قطعة قماش نظيفة واغمسيها فى الخل وبيكربونات الصوديوم وامسحي الفرن جيدًا.

6- يمكنك عمل خليط من الصابون السائل الخاص بك، مع ملح الليمون وبيكنج صودا، ووضعها في زجاجة ورشها على سطح البوتاجاز، فهذا الخليط يزيل الدهون كما أنه يترك البوتاجاز لامعا.

7- يمكنك عمل خليط من الصابون السائل الخاص بك، مع ملح الليمون وبيكنج صودا، ووضعها في زجاجة ورشها على سطح البوتاجاز، فهذا الخليط يزيل الدهون، كما أنه يترك البوتاجاز لامعا.

بهذه الوصفات تحصلين على بوتاجاز لامع خال من بقايا الطعام، وأهم خطوة في التنظيف هي الحرص على بقائه نظيفا يوميا بعد انتهاء إعداد الوجبات الغذائية لعائلتك، واحرصي على الاحتفاظ ببقايا الليمون، وضعيها في وعاء مملوء بالماء، فكلما طالت مدة الليمون في الماء كان المفعول أقوى، وانزعي عيون البوتاجاز في المساء وضعيها في خليط الماء والليمون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا