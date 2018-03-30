رياح التغيير تهب على العظماء السبعة في أوروبا

كتب- محمود السيد

صيف 2018.. سيشهد معركة شرسة بين كبار أندية القارة العجوز من أجل التعاقد مع أبرز المدربين المتاحين على الساحة في ظل رغبة بعضهم في بداية عهد جديد ونهاية قديم، بينما البعض غير راض عن المستوى، الذي يقدم الفريق تحت قيادة المدرب الحالي، لكن لن يأتي تعاقد تلك الفرق مع هؤلاء المدربين بسهولة في ذلك اهتمام بعض الفرق بذات الأسماء التي تمتلك العديد من الخبرات الفنية وشخصية قوية ولديها أسلوب فني رائع. ويستعرض "التحرير" في التقرير الفرق التي قد تغير مدربها في الصيف.

1- ريال مدريد

ريال مدريد عاش حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قدم للفريق الملكي في 4 يناير 2016 خلفا لرافاييل بينيتز، وحصد 8 ألقاب، لكن الموسم الجاري شهد معاناة كبيرة في بطولة الدوري الإسباني، التي توج بها الموسم الماضي، واحتل المركز الثالث، وودع كأس ملك إسبانيا على يد ليجانيس.

حال فشل زيدان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي يخطط للإقالته مثلما فعل مع كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو عندما خرجا من موسم خالي الوفاض.

ويضع ريال مدريد 3 مدربين على رأس قائمته في الصيف، ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني وماسيليمانو أليجري، مدرب يوفنتوس من أجل خلافة زيدان في الفريق مطلع الموسم المقبل.

2- باريس سان جيرمان

باتت أيام الإسباني أوناي إيمري، في باريس سان جيرمان معدودة بعد نية الفريق الباريسي في الإطاحة به في نهاية الموسم الجاري بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ريال مدريد الإسباني بعد موسمين لمدرب إشبيلية السابق على رأس الجهاز الفني لمتصدر الدوري الفرنسي؟

وهناك عدة أسماء مرشحة لقيادة باريس سان جيرمان في الموسم المقبل مثل انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ السابق، ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام وآخرين لكن النادي الباريسي ونجمه الأول البرازيلي نيمار يريدان لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق لقيادة الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

3- تشيلسي

يعانى فريق تشيلسي الذي يقوده الإيطالي أنطونيو كونتي من سوء النتائج بسبب الخلافات بين إدارة البلوز والمدرب الإيطالي حول صفقات الفريق خلال فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وتشير التقارير الصحفية البريطانية، إلى رحيل كونتي عن تشيلسي في نهاية الموسم الجاري مع قدوم واحد من الثلاثي كارلو أنشيلوتي، ماورويسو ساري، مدرب نابولي أو لويس إنريكي، والأخير يعتبر المفضل لقيادة الفريق مطلع الموسم المقبل.

4- بايرن ميونخ

ما زال فريق بايرن ميونخ الألماني، يبحث عن مدرب لقيادة الفريق البافاري في الموسم المقبل مع إصرار المدرب المؤقت يوب هاينكس على الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

مع رفض توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند قيادة الفريق البافاري، تحاول إدارة بايرن ميونخ إيجاد بديل مناسب الذي يستطيع الحفاظ على تقاليد النادي والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وهناك بعض الأسماء المرشحة لقيادة بايرن ميونخ، مثل لوسيان فافري، مدرب نيس، أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي بجانب يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني.

5- أرسنال

تتصاعد الأصوات داخل جدران أرسنال الإنجليزي، بإقالة الفرنسي أرسين فينجر نهاية الموسم الجاري في ظل سوء النتائج لفريق الجانرز هذا الموسم بعد حقبة طويلة لمدرب منذ 1997.

حال قررت إدارة أرسنال الإطاحة بالفرنسي فينجر قبل نهاية عقده في يونيو 2019، هناك عدة خيارات لتعويضه في القيادة الفنية مثل كارلو أنشيلوتي، دييجو سيميوني، ماسيمليانو أليجري، ميكيل أرتيتا، المدرب المساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

6- مانشستر يونايتد

على الرغم من تمديد نادي مانشستر يونايتد عقد البرتغالي جوزيه مورينيو حتى 2020 في الفترة الماضية إلا أن رحيله عن الشياطين الحمر وارد بعد الخروج المفاجئ من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد فريق إشبيلية الإسباني بالخسارة في مسرح الأحلام بهدفين لهدف.

وإذا قرر النادي الإنجليزي، تلك الخطوة في الصيف المقبل، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد هو الخيار الأول لمانشستر يونايتد لتعويض جوزيه مورينيو.

7- بوروسيا دورتموند

لم يستقر فريق بوروسيا دورتموند على بديل المدرب المؤقت بيتر ستوجر الذي قاد الفريق الألماني في منتصف الموسم الجاري بعد إقالة بيتر بوس بسبب سوء النتائج التي أدت إلى تفريطه في صدارة الدوري الألماني للغريم بايرن ميونخ بالرغم من حالة التخبط التي عاشها الفريق البافاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا