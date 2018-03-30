نيمار يعود إلى المشاركة مع سان جيرمان.. نهاية أبريل

كتب- محمود السيد

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أخبارا سارة من إسبانيا بخصوص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة مع الفريق الباريسي في الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها صاحب الـ26 عاما في مطلع الشهر الجاري ضد مارسيليا في كلاسيكو فرنسا التي أجبرته على إجراء عملية جراحية في البرازيل في قدمه وغاب عن خروج فريقه على يد ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالخسارة بهدفين لهدف لكن لاعب برشلونة قد يعود للعب مع متصدر الدوري الفرنسي في نهاية الشهر المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار سوف يعود للعاصمة الفرنسية باريس في نهاية شهر أبريل المقبل من أجل المشاركة مع الفريق الباريسي في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري والاستعداد بصورة قوية للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا مع السامبا هذا الصيف حال التعافي بشكل سليم من الإصابة كما مخطط له من قبل البرازيلي.

وتابعت الصحيفة، أن نيمار قد يشارك مع باريس سان جيرمان في أول مايو المقبل في مباريات الأخيرة من الدوري الفرنسي ونهائي كأس فرنسا والذي سوف يصل له الفريق الباريسي حال عبور كاين في نصف النهائي.

وختمت الصحيفة تقريرها أن نيمار لا يستبعد المشاركة ضد أميان في الدوري الفرنسي قبل يومين من نهائي كأس فرنسا.

وكانت التقارير الصحفية الفرنسية والبرازيلية قد ذكرت في الفترة الماضية، عدم قدرة نيمار على المشاركة مرة أخرى مع باريس سان جيرمان، بعدما أجرى عملية جراحية في قدمه التي سوف تبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

يشار إلى أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة في الصيف الماضي بصفقة خيالية هى الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا