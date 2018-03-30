ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا قريبا جدا

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على أن القوات الاميركية ستنسحب من سوريا "قريبا جدا"، وأسِف لما أسماه تبديد واشنطن 7 تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وفي خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في أوهايو، قال ترامب وسط التصفيق "سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن".

ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن أن يتولوا أمر سوريا، لكن لروسيا وإيران قوات ذات حجم في سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

وأضاف "سنخرج من هناك في وقت وشيك. وسنعود إلى بلدنا حيث ننتمي وحيث نريد أن نكون".

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا حيث يعملون على مساندة جماعات مسلحة محلية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، مع محاولة البقاء على مسافة بعيدة من الحرب الأهلية الواسعة هناك.

وقال ترامب "أنفقنا 7 تريليونات في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا بتركيز الإنفاق الاميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في الوطن.

وتتعارض رغبة ترامب بالانسحاب من الأزمة، مع ما أعلنه في يناير الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

واعتبر تيلرسون أنذاك أن القوات الأميركية يجب أن تبقى في سوريا من أجل منع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة من العودة، ولحرمان إيران من فرصة "تقوية موقعها أكثر في سوريا".

وفي خطاب في جامعة ستانفورد، حذر تيلرسون أيضا من أن "انسحابا كاملا للجنود الأميركيين في هذا الوقت يعيد إحياء لنظام الأسد ليستمر بممارساته الوحشية ضد شعبه".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا