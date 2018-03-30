زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم الجمعة.

ويقع مركز الزلزال، الذي وقع الساعة 0725 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (2125 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، على بعد 145 كيلومترا شرقي مدينة كيمبي الساحلية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل. ولا تزال البلاد تتعافى من سلسلة من الزلازل التي وقعت في أواخر فبراير ومطلع مارس.

وأصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من ذلك التهديد لسواحل البلاد الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

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