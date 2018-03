محمد بن سلمان يلتقي أوبرا وينفري

المتوسط:

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية النقاب عن أن المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري ستستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة تستغرق أسبوعين للولايات المتحدة.

ووصل بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في زيارة تستغرق أسبوعين حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وتشمل زيارة ولي العهد السعودي جولة تشمل العاصمة واشنطن وبوسطن ونيويورك وسياتل ووادي السليكون ولوس أنجلوس وهيوستن حيث يلتقي بالمستثمرين لإقناعهم ببرنامج الإصلاح في المملكة.

وذكرت الصحيفة أن بن سلمان سيلتقي وينفري في لوس أنجلوس حيث يبدو أنه يسعى إلى كسب الرأي العام الأمريكي.

