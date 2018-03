رجل دين لبناني: سأعلم الناس الموسيقى إذا طلبوا مني ذلك

وكالات:

قال السيد حسين الحسيني رجل الدين اللبناني، إن العلوم الشرعية والدراسة الدينية هي ما يمارسه في الحياة مشيرا إلى أن البعض ضخم مسألة عزفه على آلة البيانو ليجعل منها مادة للنقاش.

وأضاف في اتصال أجرته مع شبكة أخبار “روسيا اليوم”، ” الموسيقى لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن واجباته في العبادة وهذا ما نقوله ولكن الإنسان يجب أن يسعى للأمور الجميلة في حياته”.

وأضاف: “بالطبع سأعلم أي شخص سواء كان طالبا أم صديقا أو حتى جارا ، المهم زرع الموهبة الجميلة، وطلاب العلوم الدينية هذا الشيء يؤثر على أدائهم ويحسن أسلوبهم الخطابي ويزيد من قدراتهم على الإقناع”.

وشدد الحسيني على أهمية استخدام التفاعل الروحي الذي يبتغى من ورائه التقرب من الله وتصفية النفس وهو أقدر على الاندماج وهذا يعتبر بحد ذاته عبادة.

ونشر السيد حسين الحسيني وهو عازف بيانو وشاعر، فيديو لنفسه وهو يعزف مقطوعة موسيقية في صورة رآها البعض غير تقليدية عن رجل الدين.

