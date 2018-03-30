محمد الامين يكتب :

اتفاق مصراته-الزنتان، بداية للمصالحة الوطنية أم تصالحُ مصالح؟

لا أحد يمكن أن يعترض على أي اتفاق أو تفاهم بين أية مكونات ليبية، أكانت سياسية أم اجتماعية أو مدنية أو عسكرية.. فحجم التشتّت وكثرة الانقسامات تجعلنا نقف مع كل حوار واتفاق يفضي إلى إزالة أسباب العداء أو يخفّفها حتّى.. لا أحد يمكنه أن يشكّك في نوايا هذه الاطراف ولا في صدقية مساعيها.. هذا من حيث المبدأ.

وما أُعلِنَ أول أمس من اتفاق مصالحة بين مصراته والزنتان حدث هامّ، ليس بسبب حجم الطرفين وتأثيرهما على المعادلة السياسية والميدانية فحسب، بل بسبب العداء المتراكم والخلافات التي تحوّلت إلى صراع دموي وكراهية بدأت بين الميليشيات وساسة فبراير من المنطقتين، لتنتهي إلى حالة عداء، وأصبح كل منهما يخشى غدر الآخر وكيدهُ ويتحسّب ويستعد لاحتمالات التعرض إلى هجماته.. الاتفاق بين هاتين المدينتين في ظاهره أمر إيجابي يستحق التنويه والدعم.. وهو كذلك قد يفتح الباب واسعا أمام مصالحات أخرى، وتفاهمات كانت إلى وقت غير بعيد تُعتبر من المستحيلات..

لكن لا بدّ من عدم الاقتصار على الخطاب العاطفي المؤيد … فدورنا وواجبُنا يحتمان علينا أن نوضح الأمور لليبيين، ونحاول شرحه لهم، وإنارة سبل الفهم أمامهم، من أجل إعمال العقل وتمحيص الأمور بالبصيرة المطلوبة في هذه المرحلة..

ما حدث بين مصراته والزنتان كان كنّا نعلم خلافا على السيطرة والمصالح بالعاصمة وبعض نقاط [التصادم] بالجنوب.. وأبشع ما حدث في إطار الصراع هو دمار مطار طرابلس العالمي وحرقه، ونهب البيوت وحرق الممتلكات في غرغور والفلاح وقصر بن غشير وحي الأندلس وقرقارش وغيرها من “مناطق التماس” من أجل “إجلاء” الزنتان.. ولم يخلو الأمر من مظالم تعرض لها مدنيون زنتان في المناطق التي ذكرت.. ثم تلا ذلك عملية فجر ليبيا، ثم قسورة، وغيرهما.. وكان من شأن هذه العمليات رفع منسوب العداء وتأجيج الكراهية والإضرار الجسيم بمصالح المواطنين..

الأضرار لم تقتصر على مصراته أو الزنتان دون غيرهما، بل أسفر صراعُهُما عن دمار وخسائر تكبدها الأبرياء، والمهجرون والنازحون، الذين فقدوا أهاليهم وبيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم..

لذلك، وعلى الرغم من تأييدنا المطلق لكل مصالحة أو تفاهم، فإن مجرد حصر خلاف مصراته والزنتان في خصومة قبلية أو جهوية سيكون فيه إجحاف شديد واعتداء خطير على حقوق باقي المعنيين والضحايا.. فلا يمكن القول أوّلاً أن مصراته والزنتان تمثلان كافة الليبيين!! ولا يمكن أن يجتمع هؤلاء بالشكل الذي رأينا كي يقوما بتسوية محدودة وحصرية تتغاضى عن حقوق باقي أبناء ليبيا.. ولا يمكن أن ينجح هذا الأمر الذي رُوعِيَتْ فيه مصالح مصراته فحسب، ومصالح الزنتان فحسب!! وإذا كانت هنالك إرادة حقيقية فلا بدّ أن تتجسّد في توسيع هذا التفاهم كي يشمل الآخرين المغيّبين وكي يكون اتفاقا نموذجيا يخدم مسار السلام والمصالحات ورأب الصدع ومعالجة جراح الليبيين.. أما حالته التي هو عليها الآن، فإن فيه من الرسائل السلبية إلى باقي القبائل والمناطق ما لا يُحصى.. وفيه من التحذيرات ونقاط الاستفهام ما لا يمكن تجاهله..

..البعض قد فسّر الأمر بأنه اتفاق للمصالح وإنعاش لأحلام بعض التيارات السياسية بالمدينتين في السلطة للعودة من بوابة المصالحة الجهوية..

والبعض الآخر قد اعتبره تأكيدا لنوايا التمييز ضد خصوم فبراير، وإعلانا رسميا باحتكار الحديث باسم المنتصرين في الحرب الأهلية وتجيير المفهوم الوطني كي يرجح كفة المصالح الجهوية لأطراف مؤيدة لفبراير على حساب من يعارضونها..

بينما رأى آخرون أن مصراته والزنتان التي تمثل كل منهما محورا في معادلة الصراع السياسي، قد اضطرتا إلى إبرام هذا الاتفاق “المسلوق” السريع لتوحيد المحورين تحت راية “فبراير”، وباستهلاك عناوين الوطنية والمبادئ، وهو ما يمكن أن يضر بالليبيين كافة، باعتباره يؤسس لصفقات مشبوهة ستجعل الوطن أكثر انقساما وتشرذما في وقت ينتظر الليبيون استحقاقا انتخابيا مفصليا وحاسما..

لذلك لا بدّ من التمعّن والتبصّر في الأمر دون الوصول إلى التشكيك في السرائر أو محاكمة النوايا.. وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا