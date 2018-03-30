تعرف على حركة العملات الاجنبية امام الدينار في ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازى

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” انخفاضه بشكل ملحوظ لكنه عاود ارتفاعه فوق الـ6 دينار, وتراجع الدولار خلال الايام الماضية إلى مستوى 5.85 دينار وهي المرة الاولى منذ عدة اسابيع التي تتراجع فيها الاسعار الى هذا المستوى عقب تأرجحه مؤخرا مابين 6.3 و6.6 دينار.

وخلال التعاملات ليوم امس الخميس استقر الدولار على انخفاض واختتم السوق عند سعر 6.360 دينار في ختام التعاملات ليستمر بالصمود فوق مستوى ال6 دينار وسجل سعر الدولار الامريكي خلال تعاملات الاسبوع الحالي اختراقات ملحوظة وتراجع دون الـ6 دينار.

الدولار

بدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم السبت الماضي, عند سعر 6.365 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على تراجع طفيف بواقع 5 دراهم أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى 6.360 دينار ليبي.

اليورو

وخسرت العملة الاوروبية من قيمتها 13 درهما في التعاملات الاسبوعية وبدء اليورو التعاملات يوم السبت الماضي عند قيمة 7.863 دينار لينهي السوق أمس على انخفاض عند سعر 7.850 دينار.

الاسترليني

وتراجع الجنية الاسترليني امام الدينار وخسر من قيمته 35 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم السبت الماضي عند مستوى 9.005 دينار لينهي السوق امس عند سعر 8.970 دينار.

وقال خبراء اقتصاد أن النزول الذي شهده الدولار خلال هذا الاسبوع جاء على خلفية اصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 363 لسنة 2018، القاضي بإنفاق مليار وخمسمائة مليون دولار لتوريد السلع الأساسية للمواطن, وهو ما أدى الى تراجع الدولار بشكل كبير, وكان خبراء توقعوا ان نزول الدولار سيكون مؤقتا على خلفية تأثر السوق بتلبية اعتمادات للسلع من أجل شهر رمضان وهو ما حدث فعليا حيث عاودت الاسعار للارتفاع من جديد.

ويشهد الدولار حالة من التذبذب والاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.

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