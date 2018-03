المتوسط:

نشرت صور مناورات نفذتها فرقة الإنزال الجوي في الجيش الروسي ومقرها تولا جنوبي العاصمة موسكو، بالقرب من مدينة ريازان أمس الخميس، الرعب في صفوف الصحفيين البريطانيين، الذين وصفوها بالموت المتساقط من السماء.

ووصفت صحيفة The Sun هذه المناورات، أن العسكريون هبطوا الروس بمظلات ذات قبب بيضاء من السماء الزرقاء على الثلوج البيضاء، وبعد هبوطهم لحقت بهم المعدات الحربية التي ألقت بها الطائرات وهبطت على الأرض تحمل كلا منها عشر مظلات.

وشارك في تلك المناورات أكثر من ألف عسكري و24 قطعة من المعدات العسكرية، فيما جرى إنزال المظليين من طائرات “اليوشن – 76” من ارتفاع 800 متر.

The post مناورات جوية روسية تثير رعب صحافيين بريطانيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية