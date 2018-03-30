راموس القناص.. رأسه الذهبية مزقت شباك العمالقة وأدخلته التاريخ

هو ملك الدقيقة 90 بدون منازع، هو القائد الذي أحدث بشخصيته وأهدافه القاتلة ثورة كبيرة في مباريات ريال مدريد وفي تاريخه الحديث، هو جزء من المنتخب الأسطوري لإسبانيا الذي حقق كل شيء وبات من أفضل الفرق التي مرت على تاريخ كرة القدم، هو سيرجيو راموس وفخامة الاسم تكفي.

يحتفل اليوم قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بعيد ميلاده الـ32 حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1986، واحتفالًا بتلك المناسبة نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقريرًا مفصلًا عن مسيرته نستعرضه في السطور التالية:

قالوا عنه

– "راموس لا يفاجئني، فهو كما هو يتمتع بشخصية كبيرة ويوجد في المواعيد الكبرى لتشجيع زملائه ولا يستسلم أبدًا"، زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

– "هناك مدافعون يمتلكون قدرات تقنية غير عادية وهناك من يمتلكون مهارات دفاعية عالية مثل كانافارو المميز في الرقابة على سبيل المثال، وهناك باريزي الذي يتحكم في خط الدفاع بالكامل وهناك آخرون يؤثرون على الفريق بشخصيتهم القوية، وبدوره يجمع راموس بين جميع تلك الصفات، فهو من أكثر المدافعين تكاملًا من حيث التقنية والقوة والشخصية والقيادة"، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق.

– "بالنسبة لي في هذه اللحظة، راموس هو أفضل مدافع في العالم فهذا رأيي، حيث يدافع بشكل جيد للغاية وبإمكانه اللعب بالكرة بصورة مميزة، فهو لاعب متكامل للغاية"، تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان.

– "راموس هو أصعب خصم من الممكن أن تواجهه، فهو قوي للغاية ويمتلك خبرة كبيرة، ولاعب تنافسي من الطراز الأول"، لويس سواريز مهاجم برشلونة.

مسيرته

خاض راموس 151 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 13 هدفًا، وخاض 119 مباراة في المسابقات الأوروبية سجل خلالها 13 هدفًا وخاض 481 مباراة في المسابقات المحلية سجل خلالها 60 هدفًا.

الإنجازات

– بات أصغر لاعب يمثل إسبانيا في آخر 55 عامًا بخوضه مباراته الدولية الأولى قبل أن يتم عامه الـ19 وكان ذلك أمام صربيا ومونتينجرو سابقًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال ألمانيا 2006.

– بعد أن اختير ديفيد دي خيا حارسًا للمنتخب الإسباني على حساب إيكر كاسياس في يورو 2016، بات راموس قائد المنتخب منذ ذلك الحين وحتى الآن.

– توج راموس مع إسبانيا بلقب يورو 2008 ويورو 2012 إلى جانب مونديال 2010، كما توج ببطولة أوروبا تحت 19 سنة عام 2004.

– يعد راموس أغلى مراهق في تاريخ الدوري الإسباني، وذلك بعد أن انتقل من إشبيلية إلى ريال مدريد في عام 2005 مقابل 27 مليون يورو وهو بعمر 19 عامًا.

– بعد أن سجل راموس بقميص ريال مدريد 3 أهداف في شهر فبراير الماضي، بات أول مدافع في التاريخ يسجل في 14 موسما في الدوري الإسباني على التوالي.

– يوجد راموس في قائمة صغيرة للغاية من المدافعين الذين تمكنوا من التسجيل في نهائيين مختلفين لبطولة أوروبا للأندية البطلة والمدافع الوحيد الذي يحقق هذا الأمر في المسمى الجديد للبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن سجل في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي 2014 و2016، ولم يسبقه في هذا الأمر سوى كل من تومي جيميل عامي 1967 و1970 وفيل نيل عامي 1977 و1984.

– بعد أن سجل هدف التعادل لريال مدريد في شباك إشبيلية في السوبر الأوروبي عام 2016، نجح بالتالي في التسجيل في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وهو إنجاز كبير لمدافع.

– توج راموس بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ما لا تعرفه عن راموس

– أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد تحصل على البطاقة الحمراء وذلك بواقع 24 مرة في جميع المسابقات، ويحمل الرقم القياسي أيضًا في كونه أكثر من تعرض للطرد في مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة وكان آخرها مواجهة الدوري في شهر إبريل من العام الماضي التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-2 في ملعب البيرنابيو.

– يحمل الرقم القياسي كأكثر لاعب طرد في تاريخ الدوري الإسباني بواقع 19 مرة كان آخرها في شهر ديسمبر من العام الماضي في تعادل الريال سلبيًا مع أتلتيك بلباو.

– يعشق راموس المشاركة في الأعمال الخيرية، وعين في عام 2014 سفيرًا للمنتخب الإسباني في اليونيسيف.

– يعشق راموس رسم الوشوم على جسده، حيث يملك 4 وشوم على أصابعه تحمل أرقام 35 و32 و19 و90+، حيث يمثل أول رقمين الأرقام التي ارتداها بقميص إشبيلية، أما رقم 19 فهو أول رقم ارتداه مع منتخب إسبانيا، وعن 90+ فيرمز إلى هدف التعادل الذي سجله في شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 والذي ساعد الريال في التتويج بلقبه العاشر في المسابقة الأوروبية.

– يعشق راموس أيضًا الخيول ويملك مزرعة خيول في الأندلس يحرص على الذهاب إليها من الحين إلى الآخر.

– أنجب راموس 3 أبناء هم سيرجيو وماركو وأليخاندرو وولد الأخير هذا العام.

تصريحاته

– "أستيقظ كل يوم بنفس الرغبة في التطور، وهو الأمر الذي اعتدت عليه منذ أن كنت صغيرًا، ولا أبحث عن التقدير، فكل ما يهمني أن أكون أفضل كل عام وأن أنسى ما حققته وأضع تحديات جديدة لنفسي، وسأواصل على هذا الأمر طالما يسمح لي جسدي".

– "أخبرني جدي ووالدي أنه طالما يتبقى ثانية واحدة فالأمل لا يزال موجودا، وبالتالي يجب أن تؤمن بهذا الأمر وهذا هو اتجاه النادي".

– "كي تكون مثالًا للآخرين ينبغي أن تبلي البلاء الحسن وأن تعمل بجد وتقدم كل ما لديك، وتظهر للأطفال أنه يمكنك أن تطلب نفس الأمر منهم، أنا سعيد للغاية أن أتيحت لي فرصة قيادة ريال مدريد".

– "سأكون سعيدا للغاية لو كنت مثالًا للآخرين، حيث أرى أنني قاتلت كثيرًا وضحيت بالعديد من الأمور حتى عندما يحين موعد اعتزالي أشعر بالرضا بأنني حققت كل شيء".

إنجازات يبحث عن تحقيقها

– يعد راموس ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بقميص إسبانيا وتفصله 16 مباراة دولية عن رقم كاسياس القياسي بـ167 مباراة، وبعمر 32 عامًا يملك راموس الفرصة لتحطيم رقم زميله السابق في ريال مدريد، خاصة أنه صرح من قبل أنه سيواصل اللعب بقميص إسبانيا إلى أن يحطم ذلك الرقم القياسي.

– يأمل راموس في أن يصبح أول مدافع في التاريخ يسجل في 3 مباريات نهائية مختلفة في دوري أبطال أوروبا.

– يبحث راموس عن الوصول إلى 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك في رصيده 119 حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا