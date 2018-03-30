ملخص ميامي.. زفيريف إلى نصف النهائي

تجاوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع بداية ضعيفة ليفوز 6-4 6-4 على بورنا تشوريتش أمس الخميس ويصعد للدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس ثاني بطولات الأساتذة فئة 1,000 نقطة في العام ليواجه بابلو كارينيو بوستا الذي انتصر في وقت سابق على كيفن أندرسون، وبعدما تأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة بسبب انقطاع الكهرباء واجه زفيريف فرصتين لكسر إرساله في الشوط الثاني للمجموعة الأولى لكنه حافظ على هدوئه، وكان كسر الإرسال مرة واحدة في كل مجموعة كافيا ليحقق اللاعب الألماني فوزه الأول في ثلاث مواجهات ضد نظيره الكرواتي.

ويلعب زفيريف يوم الجمعة ضد الإسباني كارينيو بوستا المصنف 16 عالميًا الذي نجا من فرصة لحسم المباراة ليصعق كيفن أندرسون المصنف السادس بنتيجة 6-4 5-7 7-6، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز، كما يلعب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الخامس ضد الأمريكي جون إيسنر المصنف 14 عالميًا في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي.

ورفض زفيريف إلقاء اللوم على انقطاع الكهرباء في بدايته الضعيفة، وقال مشيرا إلى أنه قضى وقته يشاهد إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "لم أهتم، أعتقد أنني خسرت أول ست نقاط في المباراة، لم تكن أفضل بداية، أنا سعيد بفوزي".

وحقق كارينيو بوستا، الذي دخل المباراة بعد أداء رائع في الفترة الماضية وخسر 12 شوطًا فقط في آخر ثلاث مباريات، فوزه الأول في خمس مواجهات ضد أندرسون وثأر لهزيمته في الدور الرابع في إنديان ويلز أمام المصنف الثامن عالميًا، وقال كارينيو بوستا "كانت مباراة مثيرة. لا؟".

وأضاف "أندرسون لعب بعض النقاط المذهلة والضربات الرائعة. خسرت أمامه 7-6 في المجموعة الثالثة في إنديان ويلز، في بداية المباراة بدأت ألعب بشكل جيد ورد الكرات كان جيدا والإرسال أيضا وحاولت أن أكون هجوميا".

وأنقذ أندرسون فرصتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية وتحولت الأمور لصالحه لكن كارينيو بوستا المصنف 16 عالميًا في البطولة استعاد رباطة جأشه في المجموعة الحاسمة والتي حافظ فيها كل منهما على إرساله حتى الشوط الفاصل.

وبدا أن كارينيو بوستا في طريقه للهزيمة عندما تأخر 6-5 في الشوط الفاصل لكنه نجا عندما أخطأ أندرسون في ضربة أمامية.

وبعد ذلك أطاح اللاعب الجنوب إفريقي بضربة خلفية خارج الملعب ثم فشل في رد الإرسال الثاني للاعب الإسباني ليمنح كارينيو بوستا الفوز بعد ساعتين و42 دقيقة.

وخسر أندرسون، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة ووصيف البطل في اكابولكو وبيون هذا العام، جميع مبارياته العشر في دور الثمانية في بطولات الأساتذة وهي الأعلى تصنيفيا بعد البطولات الأربع الكبرى.

وفي منافسات السيدات حطمت سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة من جديد آمال فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا في تحقيق انتفاضة رائعة بعد عودتها للملاعب وهزمتها 3-6 و6-2 و6-1 لتتأهل لنهائي البطولة أمس الخميس.

وأظهرت أزارينكا، حاملة اللقب ثلاث مرات والتي شاركت ببطاقة دعوة بعد غياب استمر ثمانية أشهر بسبب نزاع حول حضانة ابنها، لمحات من مستواها المعهود عندما كانت في صدارة التصنيف.

لكن لاعبة روسيا البيضاء عانت بعد ذلك من تراجع لياقتها أمام المصنفة 13 عالميا، وتحكمت ستيفنز، التي هزمت أزارينكا أيضا في الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز هذا الشهر، في اللقاء في وقت مبكر بالمجموعة الثانية ولم تتراجع لتتفوق بسهولة في المجموعة الفاصلة.

وقالت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 25 عاما "أدركت أنني يجب أن أواصل القتال. لم أكن في حالة جيدة في المجموعة الأولى ثم كافحت في المجموعة الثانية وعلمت أن هذا يقودني للمسار الصحيح".

وأضافت "فزت بالعديد من النقاط المتتالية وأود الحفاظ على حالة الزخم".

وستلتقي ستيفنز في النهائي يوم السبت مع إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة والمصنفة السادسة أو الأمريكية دانييل كولينز الصاعدة من التصفيات.

وكانت عودة أزارينكا قصيرة بعد إنجاب طفلها في ديسمبر 2016 وشاركت في بطولتين فقط قبل أن تخوض نزاعا قضائيا حول الحضانة وحرمها الأب من السفر مع الطفل.​

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا