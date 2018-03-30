بوكيتينو يدعم ألي بعد نكبته مع إنجلترا

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن دعمه للاعبه ديلي ألي، مشيرًا إلى أنه لا يزال طفلًا، وذلك بعد أن فشل النجم الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا في إيجاد أفضل مستوياته بشكل ثابت ولم يخض سوى 22 دقيقة فقط في مباراتي الأسود الثلاثة أمام كل من هولندا وإيطاليا في الأجندة الدولية للفيفا هذا الشهر، ليؤكد مدرب إنجلترا بعدها جاريث ساوثجيت أنه لا يضمن لألي الوجود في التشكيل الأساسي للإنجيرز في مونديال روسيا المقبل، الذي لا يتبقى على انطلاقه سوى 3 أشهر فقط، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقال بوكيتينو إنه يثق بصورة كاملة في ألي وفي موهبته، مشيرًا إلى أنه يعلمه جيدًا فهو رائع ويتمتع بشخصية مميزة، ولكنه لا يزال صغيرًا في العمر، فعند مقارنته بباقي الأشخاص في نفس عمره، سنجد أنهم لا يزالون يعيشون في المنازل مع أهلهم ويقدمون أمورا غبية للغاية في الجامعات.

وأضاف بوكيتينو أنه في بعض الأحيان تتوقع الجماهير الكثير من الأمور من اللاعب وتضع ضغطًا كبيرًا عليه، وتنسى أن تفرق في المعاملة بين لاعب يبلغ من العمر 21 عامًا ولاعب آخر يتمتع بالخبرة، في الوقت الذي يتوجب التركيز على كونه لا يزال طفلًا وعدم وضع ضغط كبير على كتفيه.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه سيواصل مساعدته له كونه موهبة كبيرة وقدم الكثير للنادي بالفعل، وسجل ألي 6 أهداف وصنع 9 أخرى هذا الموسم في الدوري، في الوقت الذي سجل فيه 18 هدفًا وصنع 7 أخرى الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى في موسم 2015- 2016.

وأوضح بوكيتينو أنه في كل مرة يلعب فيها توتنهام خارج أرضه تركز الجماهير معه كثيرًا، وهو الأمر الذي يتوجب عليهم التوقف عنه ومحاولة مساعدته كونه لاعبا هاما للغاية ليس للسبيرز فقط بل للمنتخب الإنجليزي أيضًا.

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