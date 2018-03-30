قمة يوفنتوس وميلان تتصدر عناوين صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الجمعة، على المواجهة الكبيرة المنتظرة في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، غدًا السبت، كما أبرزت العديد من التصريحات الساخنة التي تخص هذه القمة.

وأبرزت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" تصريحات مدرب منتخب إيطاليا الأسبق والصين الحالي، مارتشيلو ليبي، قائلا: "أقول لأليجري مدرب يوفنتوس بألا يغادر السيدة العجوز، أنا معجب كثيرًا بجاتوزو مدرب ميلان، وأتوقع أن يفوز البيانكونيرو بلقب الدوري الإيطالي، ماكس أليجري، فلتتزوج بيوفنتوس!".

كما أفردت كلمات مهاجم ميلان، باتريك كوتروني، قبل مواجهة يوفنتوس في ملعب الآليانز في تورينو: "سوف أسجل، ملعب الأليانز لا يخيفني، سجلت في مرمى بوفون بتدريبات المنتخب، وأحاول دراسة ما كان بيبو إنزاجي يفعله داخل منطقة الجزاء".

بينما ركزت "توتو سبورت" على عودة ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس السابق وقائد ميلان الحالي لمواجهة أصدقائه القدامى في يوفنتوس، وكتبت: "أصدقائي، العمل يأتي أولًا، بونوتشي يعود إلى تورينو كمنافس، لم يسبق له أن لعب ضد يوفنتوس في ملعب الأليانز"، وبارزالي يقول: "ستكون ليلة خاصة لبونوتشي، وليس لنا، والأرقام تقول إن دفاع يوفنتوس لم يتأثر بخروجه".

ونقلت أيضا تصريحات صانع ألعاب ميلان، هاكان تشالانوجلو عن مواجهة يوفنتوس: "هكذا سوف نتغلب على اليوفي، جاتوزو حررنا على المستوى الذهني، ونحن أكثر هدوءًا معه".

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى المواعيد القادمة المهمة لمدرب ميلان جينارو جاتوزو، وكتبت: "جرس رينو، تجديد العقد مع الرغبة في العودة لدوري الأبطال، الرجل الذي أعاد إحياء ميلان ينتظر يوفنتوس ثم الديربي".

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