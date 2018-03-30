ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 6 وإصابة 400 آخرين

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ستة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بينهم خمسة قضوا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق القطاع ،التي تشهد اعتصاما شعبيا غير مسبوق.

وذكرت مصادر طبية في غزة، أن خمسة شبان استشهدوا برصاص حي، أطلقته قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة خلف السياج الفاصل على أطراف شرق القطاع.

وبحسب المصادر فإن أكثر من 400 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ستة بعد مقتل شاب يبلغ (27 عامًا) وإصابة أخر صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس في جنوب القطاع.وبدأ اعتصام شعبي فلسطيني في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت التأهب للتصدي لأي محاولات تسلل خارج القطاع.ويشارك آلاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي الذى تم خلاله نصب مئات الخيام المرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل.وأطلق على المسيرات اسم "مسيرة العودة الكبرى" وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي وسط احتمالات لمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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