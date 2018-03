السعودية توقع اتفاقية دبلوماسية مع أفريقيا الوسطى

المتوسط:

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية،مع جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.

ووقع عن المملكة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، فيما وقعت عن جمهورية أفريقيا الوسطى المندوبة الدائمة لأفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة السفيرة أمبرويزين كبونغو.

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي حرصًا منهما على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما ودعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، ورغبة من البلدين في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والتجارية والثقافية وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وتجسيدًا لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بين البلدين في مختلف الميادين.

