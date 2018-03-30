تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أجدابيا بشرق ليبيا

زعم تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، مسئوليته عن تفجير سيارة ملغومة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في شرق ليبيا، أمس الخميس.

وذكر التنظيم أن الهجوم الانتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية في وقت متأخر من يوم الخميس في مدينة أجدابيا بشرق البلاد.

ونقلا عن مصدر طبي محلي، قال موقع بوابة الوسط الإخبارية الليبية على الإنترنت إن ستة آخرين أصيبوا في الانفجار.

ووفقا للتقرير، كان من بين الضحايا، رجال أمن ومدنيون.

وتسيطر على أجدابيا، الواقعة إلى الجنوب من مدينة بنغازي، قوات المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الليبي.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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