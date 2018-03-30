ما لا تعرفه عن يوم الأرض الفلسطيني | فيديوجراف

يحل اليوم ذكري "يوم الأرض"، الذي يحتفي به الفلسطينيون والعرب في الثلاثين من مارس كل عام، تعبيرًا عن تشبثهم بأرضهم وهويتهم، وتخليدًا لتلك الذكري التي لا تمحي من أذهانهم، بالقيام بزراعة أشجار الزيتون في الأراضي التي جرفت على يد إسرائيل، بالإضافة إلى إحياء نشاطات مختلفة مثل افتتاح معارض تتضمن منتجات تراثية فلسطينية وأشغال يدوية وتنظيم حملات دعم واستذكار على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة المهرجانات المختلفة في كل أماكن تواجدهم.

ويحيي الفلسطينيون في الثلاثين من مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، حيث أقدمت السلطات الإسرائيلية على مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل الأوسط منها "عرابة وسخنين ودير حنا" -وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث يوم الأرض- وذلك في نطاق مخطط تهويد الجليل.

فقام عرب إسرائيل بإعلان إضراب عام وقامت مظاهرات عديدة في القرى والمدن العربية وحدثت صدامات بين الجماهير المتظاهرة وقوى الشرطة والجيش الإسرائيلي فكانت حصيلة الصدامات مقتل 6 أشخاص 4 منهم قتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص الشرطة، ورغم مطالبة الجماهير العربية السلطات الإسرائيلية إقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنون عُزَّل يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التام بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.

ويعتبر يوم الأرض حدثا مهما في تاريخ الفلسطينيون ذوي الجنسية الإسرائيلية فللمرة الأولى منذ النكبة تنتفض هذه الجماهير ضد قرارات السلطة الإسرائيلية المجحفة وتحاول إلغاءها بواسطة النضال الشعبي مستمدين القوة من وحدتهم، كما كان له اثر كبير على علاقتهم بالسلطة وتأثير عظيم على وعيهم السياسي.

قرار الدعوة إلى إضراب عام لفلسطينيي الـ 48، هو أول قرار من نوعه منذ النكبة وبدأت الجماهير تُحضر لذلك اليوم التاريخي، ولم تكن أسلحتهم إلا الحجارة، والعِصي والفؤوس، والمناجل، والسكاكين، وصفائح البنزين المشتعلة، ومحاولة الاستيلاء على أسلحة الجيش، واستجابت كل التجمعات العربية في الجليل للإضراب، رغم محاولات الكيان الصهيوني إفشال هذا اليوم وبأي ثمن.

وقامت مظاهرات عديدة في القرى والمدن العربية وحدثت صدامات بين الجماهير المتظاهرة وقوى الشرطة والجيش الصهيوني فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص 4 منهم قتلوا برصاص جيش الصهاينة واثنان برصاص الشرطة الصهيونية، ورغم مطالبة الجماهير العربية السلطات الصهيونية بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسيّة "الإسرائيليّة"، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التّام بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية. وشهداء يوم الأرض الخالد هم، "خير ياسين، رجا أبو ريا، خضر خلايلة، رأفت الزهيري، حسن طه، خديجة شواهنة".

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