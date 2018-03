المتوسط:

ألقت قوات الأمن التونسي، اليوم الجمعة، القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظتي القصرين ومنوبة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم، أن العنصرين متهمين بتبني الفكر الإرهابي والترويج له، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.

