صور| إخلاء جزئي لمطار ستانستيد ببريطانيا بعد حريق بأحد المباني

أعلنت إدار مطار ستانستد ببريطانيا، اليوم الجمعة، إخلاء جزئي للمبنى بعد اشتعال النار في إحدى الحافلات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماع أعمدة من الدخان بالقرب من المطار، فى حين أظهرت اللقطات المصورة نيران تندلع قرب المطار.

وقال المطار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «نظرا لحريق شب بحافلة مكوكية بساحة السيارات، تم إخلاء الساحة الأمامية والمنطقة المحيطة بما فى ذلك أجزاء من المبنى بسبب الدخان»، مضيفا «نحن نحقق فى الأمر باعتباره حالة طارئة وسنقدم تحديثا بعد فترة وجيزة».

