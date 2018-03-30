عاجل .. المباحث العامة بأجدابيا تداهم مزرعة وتصادر كميات من الأسلحة والذخائر وكتب تكفيرية

أجدابيا 30 مارس 2018 (وال)- داهم عناصر جهاز المباحث العامة أجدابيا اليوم الجمعة، إحدى المواقع المشبوهة ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وكتب تكفيرية .

هذا وجاءت عملية المداهمة بعد ورود معلومات عن إحدى المواقع المشبوهة، وبعد التحري صدرت تعليمات من رئيس الجهاز بمداهمة الموقع عصر اليوم الجمعة، وهي مزرعة بجنوب أجدابيا والقبض على شخصين، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وكتب تكفيرية، والأسلحة متنوعة بينها : صواريخ حرارية و غراد موجه و أسلحة خفيفة وذخائر . (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

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