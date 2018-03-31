ارتدى الحذاء الشامواه الأنيق.. 8 وصفات لتنظيفه

عادت موضة الأحذية والشنط الشامواه من جديد في موضة 2018، فهي ذات مظهر أنيق ويعشقها النساء وبعض الرجال، ولكن الصعوبة تكمن في إمكانية تنظيفها خاصة إذا تعرضت للأتربة أو أمطار الشتاء، الشامواه من الخامات الناعمة والحساسة مقارنة بالجلد العادي، ويحتاج عناية وطريقة خاصة لتنظيفه.

وهناك العديد من الطرق لتنظيف الشامواه، وتجعلك لا تهربين من شرائها، حتى لا تتلف بعد ثاني ارتداء لها، فهذه الوصفات تجعلك تحصلين على الحذاء أو الشنطة وكأنها جديدة طوال الوقت مهما تعرضت للأتربة أو الماء..

1- أولى خطوات تنظيف الحذاء الشامواه، هو وجود إسفنجة، ويفضل استخدامها جافة دون بلل لمسح الأتربة والغبار من على الحذاء.

2- تحتاجين لشراء فرشاة الشامواه في نفس اتجاه وبر النسيج، للتخلص من الأتربة والأوساخ، استخدمي الفرشاة بحركات قوية للأمام وللخلف، وركزي على المناطق المتسخة.

3- لتجنب تغير لون الحذاء لفي مجموعة من الأوراق وضعيها فيه، وذلك للمحافظة على شكله، وبعد الانتهاء من إزالة البقع بالفرشاة، تحتاج لاستخدام رشاش إعادة اللون لظهور الحذاء بشكل لامع.

4- يمكن استخدام المياه والصابون لتنظيف الحذاء الشامواه، كل ما عليك هو بل قطعة من القماش ومسح الحذاء، واتركيه فى الهواء حتى يجف، يمكنك الاستعانة بفرشاة أسنان خلال عملية التنظيف.

5- عليك تنظيف الحذاء يوميًا في كل مرة يتم استخدامه، لأن تراكم أي غبار على الحذاء يؤثر على لونه ويصعب عليك التنظيف.

6- احذري تعرض الحذاء المصنوع من الشامواه للمياه أو الأمطار، لأن ذلك يعرضه للتلف، المحافظة على جفاف القطع المصنوعة من الشامواه، من أهم الخطوات لحمايتها والبقاء على لونها.

7- يفضل الابتعاد عن تخزين الأحذية بشكل عشوائي، والابتعاد عن الأماكن الرطبة، فيمكن حفظها داخل أكياس من البلاستيك، أو أي أماكن خالية من التهوية، حيث من المفضل وضعها في حقيبة قطنية أو تغطيتها بغطاء وسادة قديم.

8- استخدمي الخل في التنظيف، من خلال فرشاة أسنان غير مستخدمة، كوب من الخل. كوب من الماء الفاتر. قطعة قماش ناعمة، امزجي الخل مع الماء واستخدمي الفرشاة لإزالة البقع، واحرصي على معاملة الحذاء بحساسية ولا تفركي بشكل قوي حتى لا يتعرض للتلف.

بهذه الخطوات تحصلين على حذاء شامواه أنيق ونظيف، دون الحاجة لجهود، وعليك تجنب ارتداء الحذاء الشامواه خلال الأمطار، وترك الحذاء في الهواء حتى يجف بعد عملية تنظيفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا