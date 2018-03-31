الأصفر والمشجر.. أبرز صيحات موضة ربيع 2018

مع بداية فصل الربيع، عليك الانتباه لتغيير ألوان ملابسك، فالشتاء يتميز بالألوان القاتمة والشكل الكلاسيكي، وذلك بسبب برودة الحرارة والتقلبات، وسقوط الأمطار، ولكن الربيع يتميز بالأناقة والألوان المبهجة، فيمكنك ارتداء ألوان تناسب نسمات الربيع الرقيقة، ومنها (الأصفر، الأحمر، الروز، الأخضر، البرتقالي).

1- تعتاد الكثير من الفتيات على ارتداء الرمادي والأسود والبني، كألوان تناسب فصل الشتاء، واليوم مع قدوم الربيع بإمكانك المزج بين الألوان المبهجة، مثل الموف والأصفر، الرمادي والروز، الأخضر والبيج، فكثيرًا نرى الموديلات الربيعي تعتمد على اختيار الألوان من درجات قوس قزح الزاهية والمبهجة.

2- جربي اختيار هذه الألوان وعلى رأسها " الأصفر المستردة، العنابي، الروز، الزهري، الأبيض"، ويمكنك مزجها مع اللون الرمادي أو الأسود الذي يعتبر ملك الألوان بلا منازع.

3- استعيني بالفساتين المشجرة ذات الألوان المبهجة، فهي مناسبة لقدوم الربيع وتناسب أجوائه المبهجة، فهي تتميز بالبساطة وتمنحك الحيوية والنشاط والثقة بالنفس وتتماشى مع هذا الفصل، فاحرصي أن يكون لديك قطعتان على الأقل منها خلال الربيع والصيف.

4- البناطيل المشجرة أيضًا تساعدك خلال الربيع، ويمكنك ارتداؤها خلال ساعات العمل في الصباح، على أن تنسقيها مع قطعة سادة وكوتشي رياضي، أو يمكنك استخدامها للخروج مع أصدقائك في المساء، فهي تناسب كل الأوقات ولكن عند تنسيقها بشكل جيد، اقرأ أيضًا.. (موضة البناطيل المشجرة تعود من جديد.. فكيف ترتدينها؟)

5- ملابس الهاند ميد، انتشرت وعادت من جديد، فنجدها تناسب الربيع، فنجد منها البلوزة السادة ومطرز عليها رسومات هاند ميد أنيقة تناسب العمل أو الخروج في الصباح.

بهذه الطرق تستطيعين مواكبة موضة ربيع 2018، المعروفة بالألوان المبهجة والأنيقة، والتي تجعلك مميزة عن الجميع، كل ما عليك هو تحديد ما يناسب شكل جسمك حتى تتمكني من الاختيار بسهولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا