في دوريات أوروبا.. 5 معارك كروية بعد أسبوع الفيفا

تعود عجلة الدوريات الكبرى للدوران مرة أخرى في الأسبوع المقبل بعد التوقف في الأيام الماضية بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات التي تستعد لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف، وسط مباريات قوية بين كبار أوروبا قبل أيام من عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتشهد الدوريات صراعات شرسة بين الفرق، التي لن تخلو من الإثارة والمتعة. يستعرض "التحرير" في التقرير التالي أبرز المعارك الكروية في الأسبوع المقبل بالدوريات الخمس الكبرى.

كلاسيكو ألمانيا

يصطدم فريق بايرن ميونخ بجاره بوروسيا دورتموند غدا في قمة الجولة الـ28 من الدوري الألماني في اللقاء المعروف بكلاسيكو ألمانيا. ويرغب فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي من أجل حصد لقب الدوري الألماني قبل 6 جولات من نهاية البوندسليجا، بعدما تصدر البطولة برصيد 66 نقطة بفارق 17 نقطة عن شالكه.

بالمقابل فريق بوروسيا دورتموند، الذي يعاني في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه المؤقت بيتر ستوجر، عقب احتلاله المركز الثالث في ترتيب البوندسليجا برصيد 48 نقطة، لا يريد تحقيق غريمه بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني من خلاله.

باريس سان جيرمان × موناكو

يسعى فريق باريس سان جيرمان بتحقيق أول لقب له في الموسم الجاري، عندما يستضيف غريمه موناكو غدا في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، الذي سيطر عليه في السنوات الأربع الماضية.

يفتقد باريس سان جيرمان لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب إجرائه عملية جراحية في القدم، بينما موناكو يأمل في تحقيق اللقب في ظل ابتعاده عن لقب الدوري الفرنسي بعد سيطرة الفريق الباريسي على البطولة منذ بداية المسابقة.

ويرغب موناكو في الانتقام من باريس سان جيرمان، الذي حرمه من اللقب في الموسم الماضي، وحصد اللقب الأول له بكأس الرابطة الفرنسية منذ 2003.

يوفنتوس × ميلان

قمة كبيرة في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس، متصدر البطولة ونظيره ميلان صاحب المركز السادس غدا ضمن مباريات الجولة الـ30 من منافسات الكالتشيو.

ويأمل فريق يوفنتوس في خطف النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما جنى 75 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي قبل يومين من مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالمقابل فريق ميلان يسعى في مواصلة نتائجه الجيدة في الكالتشيو تحت قيادة جنارو جاتوزو والاقتراب أكثر من مقاعد دوري أبطال أوروبا عقب ابتعاده عن المركز المؤهل الذي يحتله انتر بـ5 نقاط.

برشلونة × إشبيلية

في بروفة لنهائي كأس ملك إسبانيا 21 أبريل المقبل، يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية في الجولة الـ30 من منافسات الليجا بملعب "رامون سانشيز بيزخوان". بحضور منتظر لليونيل ميسي، يرغب أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة في مواصلة سجل البارسا بعدم الهزيمة في الليجا وتحقيق الانتصار من ميدان إشبيلية من أجل الاقتراب خطوة أخرى من لقب الليجا عقب احتلال الفريق صدارة المسابقة برصيد 75 نقطة.

بينما فريق إشبيلية يسعى لاستغلال اللقاء كبروفة لنهائي كأس ملك إسبانيا بين الفريقين الشهر المقبل والاستعداد بقوة أيضا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يقدم فريق إشبيلية النتائج الجيدة في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما قبع في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

توتنهام × تشيلسي

موقعة كبيرة بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأحد في صراع الفريقين على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

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