مندوب أمريكا يطالب مجلس الأمن بالتوازن.. والسويد تحمل إسرائيل مسئولية ما حدث بغزة

طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، المجلس أن يكون متزنا بخصوص ما جرى فى غزة، معبرا عن أسف بلاده للأحداث التى وقعت أمس بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن العاجلة، لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة خلال مسيرة "يوم الأرض" بدعوة من دولة الكويت.

فيما أكد نائب المندوبة البريطانية ضرورة تجديد الالتزام بحل الدولتين.

وشدد مندوب السويد على حتمية تحمل إسرائيل مسئولياتها تجاه ما جرى فى غزة لافتا إلى أن الوضع المأساوي بالقطاع.

وطالب القوات الإسرائيلية بالتحلى بأقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح مندوب السويد أن غزة على حافة الانهيار ولا يمكن فصلها عن باقى الأراضى الفلسطينية.

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