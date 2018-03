الداخلية المغربية تعتقل مشتبهين جدد بـ “الخلية الإرهابية”

المتوسط:

صرحت وزارة الداخلية المغربية الجمعة بأنها اعتقلت مشتبها به تاسعا في قضية “الخلية الإرهابية” التي تمكنت من تفكيكها الخميس في مدينتي طنجة (شمال) ووادي زم (وسط)، بعد أن أعلنت عن اعتقالها ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما “متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لداعش”.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى أن الموقوف خبير متفجرات وقد سعى مع شركائه في الخلية لشراء المواد اللازمة لتصنيع عبوات ناسفة، موضحة في بيان لها أن الموقوف التاسع الذي اكتسب مؤهلات في مجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، كان بصدد التوصل من طرف شركائه الموقوفين بالتمويل اللازم لاقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة.

وأضاف البيان أن “أعضاء هذه الخلية خططوا لاستغلال ضيعة مهجورة تعود ملكيتها لأحد الموقوفين كملجأ آمن ومكان لصناعة المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد أهداف حيوية وحساسة بالمملكة”.

