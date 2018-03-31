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ترامب: سنغادر سوريا قريبا لندع الأطراف الأخرى تهتم بالأمر

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أوهايو 31 مارس 2018 (وال) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه الخميس، في أوهايو، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا “وتترك الآخرين يهتمون بالأمر”.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء الإعلان عن هذه الخطوة المفاجئة: “نحن هناك لسبب واحد، وهو والتخلص من داعش ، والعودة إلى المنزل”، مضيفا: “نحن لسنا هناك لأي سبب آخر ولقد حققنا هدفنا إلى حد كبير”.

وأضاف ترامب أن تنظيم “داعش” تمت هزيمته، مشيرا إلى الولايات المتحدة في حاجة إلى الدفاع عن حدودها وإعادة بناء البنية التحتية “المتهالكة”. (وال – أوهايو)  ع م

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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