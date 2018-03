المتوسط:

انضمت المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، إلى الفريق القانوني الذي يمثل صحفيين من رويترز معتقلين في ميانمار. حسبما ذكر موقع صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.

وتعقد محكمة في يانجون جلسات استماع تمهيدية منذ يناير، لتقرير ما إذا كان سيتم اتهام وا لون 31، وكيو سو أو، 28 سنة، بموجب القانون، والذي يقضي بالسجن لمدة 14 سنة كحد أقصى.

وقالت أمل كلوني إن الصحفيين الذين تم اتهامهم بحيازة أوراق حكومية سرية “يجب الإفراج عنهم فوراً”.

وكان الصحفيان يعملان على تحقيق لرويترز في مقتل عشرة رجال مسلمين من الروهنجيا في ولاية راخين بغرب ميانمار أثناء حملة عسكرية شنها الجيش في أغسطس.

وطلب محامو الصحفيين الاثنين من المحكمة غلق القضية، قائلين إنه لا توجد أدلة كافية لدعم الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين.

وقالت أمل كلوني، في بيان صدر عن مكتبها «يجري مقاضاة وون وكيو سويه أوو لمجرد أنهم أرسلوا الأخبار»، وتابعت «لقد راجعت ملف القضية، ومن الواضح بلا شك أن الصحفيين بريئان ويجب الإفراج عنهما على الفور، وستخبرنا نتيجة هذه القضية الكثير عن التزام ميانمار بسيادة القانون وحرية التعبير».

ورفض زاو هاتاي، المتحدث باسم حكومة ميانمار المدنية، التعليق. وكان مسؤولون حكوميون قد نفوا في وقت سابق أن الاعتقالات تمثل هجومًا على حرية الصحافة، وهو ما يقول محامو حقوق الإنسان إنه يتعرض لتهديد متنام في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال هاو دو سوان سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي إن صحفيين من رويترز لم يعتقلوا بسبب نشرهم قصة لكنهم اتهموا “بحيازة وثائق حكومية سرية بشكل غير قانوني.”

وقال كبير مستشاري رويترز، جيل جوف، إن انضمام أمل كلوني سيعزز الخبرة القانونية الدولية للشركة وسيوسع الجهود لضمان الإفراج عن الصحفيين.

احتجز الصحفيين في 12 ديسمبر. وأخبروا أقاربهم بأنهم اعتقلوا على الفور تقريباً، بعد أن دعوا لتناول العشاء من قبل شرطيين لما يقابلوهما من قبل، وتسلما منهم بعض الأوراق.

وسوف تستمع محكمة المقاطعة في شمال ينجون إلى حجج المدعين العامين ومحامي الدفاع بشأن طلب رفض القضية في 4 أبريل.

The post أمل كلوني تنضم لهئية الدفاع عن صحفيي رويترز في ميانمار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية