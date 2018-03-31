اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب السعودية

عين ليبيا

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أن دفاعات المملكة اعترضت السبت صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران في جنوب السعودية، ما اسفر عن جرح شخص واحد هندي الجنسية بحسب فرانس برس.

وقال المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف ان “الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

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