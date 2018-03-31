اتهام نسيب لعائلة ميدلتون باغتصاب قاصر

قال مصدر قضائي أمس الجمعة، إن ديفيد ماثيوز، والد زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني ويليام، يخضع للتحقيق الرسمي في فرنسا بسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة اغتصاب قاصر.

وأضاف المصدر أن ممثلي الادعاء في باريس أصدروا أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارة لفرنسا، لكنهم أفرجوا عنه ووضعوه تحت الرقابة القضائية دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه.

وعن تفاصيل الاتهام، قال المصدر إن جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999، وذكر راديو أوروبا1 أن شكوى قدمت للسلطات في 2017، ولم يتسن الوصول لماثيوز أو أي من المتحدثين باسمه أو محاميه للتعليق حتى الآن.

يذكر أن بيبا ميدلتون تزوجت بجيمس ماثيوز في مايو الماضي في حفل زفاف أقيم بحضور الأميرين ويليام وهاري، حفيدي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

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