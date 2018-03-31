هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل البايلا الإسبانية

ما رأيك اليوم في تناول وجبة إسبانية تقدم هناك بالمحلات الكبري الخاصة بالأسماك، لا تقلقي فمذاق وجبة "البايلا" رائع للغاية كونها مكونة من الأرز البسمتي الممزوج في خليط التوابل والخضراوات وصوص السمك المتبل بالثوم والفلفل الحار، ولن تكلفك أموالا باهظة لأن أنواع السمك بها قليلة، وإليكِ طريقة التحضير..

المكونات:

– ربع كيلو كلمارى

– ربع كيلو جمبري مقشر

– ربع كيلو سمك أبيض

– نصف كوب فلفل ألوان

– نصف كوب بسلة

– ملعقتا ثوم مفروم

– نصف كوب بصل مبشور

– نصف كوب طماطم مبشور

– ملعقتا كزبرة

– كوب أرز بسمتي منقوع في الماء

– ملعقة ملح

– فلفل

– ملعقة بابريكا

– ملعقة كركم

– ملعقة كمون

– ملعقة صلصة

طريقة التحضير:

– اغسلي السمك جيدا بالخل والليمون والملح بعد تنظيفه، ثم تجفيفه جيدا من الماء.

– في طاسة القلي (يفضل أن تكون كبيرة الحجم) حمري البصل مع الثوم والبهارات.

– أضيفي إليها الفلفل والبسلة وأنواع السمك، واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة دون وضع ماء.

– بعد مرور الوقت، أزيلي السمك واتركيه جانبا، ثم ضعي الأرز حتى يطهى في الخليط على نار هادئة.

– بعد طهي الأرز، اسكبيه في صينية ومن فوقه ضعي السمك، وأدخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة 20 دقيقة.

التقديم:

اصنعي طبقا من الطحينة وآخر من السلطة الخضراء، وقدميهما بجوار البايلا الإسبانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا