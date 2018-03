«الدفاع» التركية تحذر من اجتياح فرنسي لشمال سوريا

المتوسط:

حذر وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم السبت، من اجتياح فرنسي لشمال سوريا، بعدما أكد ممثلون للمقاتلين الأكراد خلال استقبالهم في باريس أن فرنسا ستعزز انتشارها العسكرى في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وصرح جانيكلي، لوسائل الاعلام في شمال شرق البلاد «إذا اتخذت فرنسا إجراء على غرار انتشار عسكرى في شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعي ينافي القانون الدولي»، وأضاف «سيكون ذلك اجتياحا».

وأكد الإليزيه الجمعة، أن فرنسا ليست فى صدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة فى شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي.

