النائب إدريس المغربي ينفي لـ “وال” لقائه عضو جماعة الإخوان الإرهابية علي الصلابي

طبرق 31 مارس 2018 (وال)- نفي عضو مجلس النواب الليبي عن بلدية البريقة وضواحيها إدريس المغربي اليوم السبت، لقائه عضو في جماعة الإخوان الإرهابية علي الصلابي .

وقال النائب إدريس المغربي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الشائعات حول لقائه الإرهابي “علي الصلابي” تقف ورائه الصفحات المأجورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحسوبة على مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة، ومجلس الشورى ثوار بنغازي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ومجموعات أخرى تابعة للمجرم إبراهيم الجضران .

وأكد النائب إدريس المغربي لوكالة الأنباء الليبية أنه “لن يكتب عليه التاريخ أن يجلس مع أناس يحملون أفكاراً متطرفة، وفي أعناقهم دماء شباب بنغازي، وضباط وجنود الجيش الليبي الذين قام باغتيالهم في الحبيبة بنغازي” .

كما أكد النائب إدريس المغربي أن “هذه الجماعات قد قتلناهم على الأرض، ولن تكون هناك فرصة لجلوس أو التفاوض معهم” .

وقدم النائب إدريس المغربي أحر التعازي والمواساة لأسر شهداء المدنيين والعسكريين في التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية . (وال- طبرق) أ ف/ ر ت

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